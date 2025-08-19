Alerta: Los maestros de California y Nueva York deberán demostrar que apoyan la educación “pro Estados Unidos”

La educación vuelve a posicionarse en el centro del debate en Estados Unidos a causa de la decisión tomada por Oklahoma. El estado advirtió que impondrá un examen especial a los maestros que lleguen desde California y Nueva York, donde se deberá demostrar apoyo al lema "America First", uno de los emblemas políticos de Donald Trump y el partido republicano. La información fue confirmada por el superintendente de Educación de Oklahoma, en una entrevista con USA Today.

Oklahoma exigirá prueba de apoyo a "America First"

El Departamento de Educación de Oklahoma adelantó que este nuevo examen afectará a todos los educadores provenientes de California y Nueva York, sin importar la materia o grado que enseñen. El objetivo, según el superintendente Ryan Walters, es evitar que ingresen a las aulas docentes “que traen ideas opuestas a nuestros estándares”.

En la prueba, los candidatos deberán reconocer “las diferencias biológicas entre hombres y mujeres”, aceptar los contenidos de historia de Oklahoma e incluso respaldar la idea de que el Partido Demócrata robó las elecciones presidenciales de 2020 a Donald Trump, una teoría de conspiración rechazada por verificadores de datos.

Asimismo, desde junio de 2024, por órdenes de Walters, las escuelas públicas enseñan la Biblia. Sin embargo, dichas lecciones religiosas no estarán en el nuevo examen de certificación docente, según lo que advirtió.

Walters definió el panorama como una certificación "America First" para blindar lo que considera una educación “pro Estados Unidos”.

God, love of country, patriotism, parental involvement in your kids lives and education. These are all things the Democrats, teachers unions, and even some Republicans hate.



Let that sink in. https://t.co/yk5rB79QCX — Ryan Walters (@RyanWalters_) August 17, 2025

Duras críticas en Estados Unidos

Los líderes sindicales de docentes calificaron la medida como un freno a la llegada de nuevos profesionales en un momento de “grave crisis de escasez de maestros”. Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, advirtió en diálogo con USA Today que el plan será “un enorme desincentivo”. Según dijo, “los maestros en este país son patriotas, insinuar lo contrario es insultante”.

Otros dirigentes, tanto en Oklahoma como en California, coincidieron en que la iniciativa busca dar una batalla cultural más que resolver los problemas reales del sistema. Cari Elledge, presidenta de la Asociación de Educación de Oklahoma, lo definió como “un truco político para desviar la atención de las carencias en las aulas”.

El examen, el cual será revisado por la organización conservadora PragerU, por el momento, será obligatorio solo para maestros de California y Nueva York. Incluirá preguntas de historia, gobierno y temas sociales bajo una visión conservadora.