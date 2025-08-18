El alimento que hace que tus músculos sean más fuertes y Walmart vende en Estados Unidos

El alimento que hace que tus músculos sean más fuertes y Walmart vende en Estados Unidos ChatGPT

Estados Unidos

El alimento que hace que tus músculos sean más fuertes y Walmart vende en Estados Unidos por menos de 10 dólares

Este alimento rico en proteína y omega-3 ayuda a desarrollar masa muscular y está disponible en oferta.

Más información: La crema de L'Oréal Paris con péptidos de colágeno, niacinamida y protector solar que es furor en Walmart EEUU

Tatiana Cuschnir
Publicada

El salmón es uno de los alimentos más recomendados para fortalecer los músculos gracias a su alto contenido de proteína y grasas saludables. Expertos en nutrición deportiva señalan que dos porciones a la semana pueden aumentar de forma notable la masa muscular y mejorar la recuperación después del ejercicio. Además, este producto está disponible en Walmart a menos de 10 dólares.

Por qué el salmón potencia la fuerza muscular

De acuerdo con la dietista deportiva certificada Roxana Ehsani, el salmón es una fuente completa de proteína y omega-3, clave para reparar tejidos y estimular el crecimiento muscular. Una sola porción aporta hasta 27 gramos de proteína, lo que lo convierte en un alimento ideal para quienes entrenan fuerza o buscan mantener un buen tono muscular.

Ehsani explica a Business Insider que es práctico para comidas rápidas, ya que se puede consumir fresco, ahumado o enlatado, en wraps, ensaladas o sándwiches con vegetales. Además de su aporte proteico, los ácidos grasos omega-3 contribuyen a reducir la inflamación y mejorar el rendimiento físico.

El salmón es un alimento ideal para tus músculos

El salmón es un alimento ideal para tus músculos Freepik

Desde la Clínica Cleveland explican que el salmón es una fuente completa de proteínas y una gran opción para ayudar a desarrollar músculo.

La opción económica que ofrece Walmart

En Estados Unidos, Walmart vende el Marketside Coho Piel de Salmón sobre Filete. Este salmón viene sin antibióticos y congelado en una bolsa de 1 libra, con 23 gramos de proteína por porción. El producto está deshuesado, mantiene su piel, es libre de gluten y tiene una textura suave y magra.

Actualmente, su precio online es de 8,92 dólares, con un descuento de 1,86 sobre el valor anterior de 10,78. Es una opción accesible para incorporar proteína de alta calidad a la dieta sin gastar de más.