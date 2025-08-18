El alimento que hace que tus músculos sean más fuertes y Walmart vende en Estados Unidos por menos de 10 dólares

El alimento que hace que tus músculos sean más fuertes y Walmart vende en Estados Unidos ChatGPT

El salmón es uno de los alimentos más recomendados para fortalecer los músculos gracias a su alto contenido de proteína y grasas saludables. Expertos en nutrición deportiva señalan que dos porciones a la semana pueden aumentar de forma notable la masa muscular y mejorar la recuperación después del ejercicio. Además, este producto está disponible en Walmart a menos de 10 dólares.

Por qué el salmón potencia la fuerza muscular

De acuerdo con la dietista deportiva certificada Roxana Ehsani, el salmón es una fuente completa de proteína y omega-3, clave para reparar tejidos y estimular el crecimiento muscular. Una sola porción aporta hasta 27 gramos de proteína, lo que lo convierte en un alimento ideal para quienes entrenan fuerza o buscan mantener un buen tono muscular.

Ehsani explica a Business Insider que es práctico para comidas rápidas, ya que se puede consumir fresco, ahumado o enlatado, en wraps, ensaladas o sándwiches con vegetales. Además de su aporte proteico, los ácidos grasos omega-3 contribuyen a reducir la inflamación y mejorar el rendimiento físico.

El salmón es un alimento ideal para tus músculos Freepik

Desde la Clínica Cleveland explican que el salmón es una fuente completa de proteínas y una gran opción para ayudar a desarrollar músculo.

La opción económica que ofrece Walmart

En Estados Unidos, Walmart vende el Marketside Coho Piel de Salmón sobre Filete. Este salmón viene sin antibióticos y congelado en una bolsa de 1 libra, con 23 gramos de proteína por porción. El producto está deshuesado, mantiene su piel, es libre de gluten y tiene una textura suave y magra.

Actualmente, su precio online es de 8,92 dólares, con un descuento de 1,86 sobre el valor anterior de 10,78. Es una opción accesible para incorporar proteína de alta calidad a la dieta sin gastar de más.