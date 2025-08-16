Este es el tiempo estimado para obtener la Green Card en EEUU en 2025: “La acumulación de casos agrava la demora”

El tiempo de espera ha aumentado a más del triple en un lapso menor a los 10 años. ChatGPT

El tiempo para obtener una Green Card en Estados Unidos ha alcanzado un récord histórico, especialmente para las solicitudes patrocinadas por empleadores. De acuerdo con un análisis reciente del Cato Institute, el proceso puede tardar en promedio 1,256 días, equivalente a 3.44 años, lo que representa un aumento de casi año y medio respecto a 2016. Este retraso se atribuye a la acumulación de casos y a las limitaciones en la capacidad de procesamiento de las autoridades migratorias.

Un récord histórico en tiempos de espera

El estudio del Cato Institute revela que las solicitudes de Green Card bajo patrocinio laboral están experimentando el periodo de espera más largo registrado. En 2016, el trámite tomaba alrededor de 705 días (1.9 años), mientras que hoy la media supera los tres años, incluso alcanzando los 4 años en ciertos casos. Este retraso supone un reto significativo para profesionales y familias que esperan establecerse de forma permanente en el país.

La investigación señala que, aunque existe la opción de procesamiento premium, que implica un pago adicional de 2 805 dólares, el tiempo total de espera solo se reduce a unos 2.8 años. Esto indica que la saturación del sistema no se limita a la fase inicial del trámite, sino que afecta todas las etapas, desde la certificación laboral hasta la emisión final de la residencia.

Para la población migrante, este retraso implica incertidumbre laboral, dificultades para planificar proyectos a largo plazo y, en algunos casos, el riesgo de perder ofertas de empleo o estatus migratorio. El informe también advierte que estos tiempos afectan la competitividad de Estados Unidos en la atracción de talento global, ya que otros países ofrecen procesos más rápidos para trabajadores cualificados.

En términos políticos, el Cato Institute argumenta que las demoras son el resultado de un marco legal rígido, límites anuales por país y falta de modernización en los procesos de adjudicación, agravados por el aumento sostenido de solicitudes en los últimos años.

Alternativas para solicitantes durante la espera

Mientras se impulsa una reforma que agilice los trámites, las autoridades migratorias y expertos recomiendan varias estrategias para minimizar problemas durante la espera. Entre ellas, mantener el estatus legal vigente renovando visas temporales, asegurarse de cumplir con todas las solicitudes de evidencia que envía el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y considerar la presentación de solicitudes concurrentes que permitan trabajar de forma legal mientras se procesa la Green Card.

Otra medida es utilizar la herramienta en línea de USCIS para verificar el estado del caso y los tiempos de procesamiento estimados, así como consultar con abogados especializados para explorar opciones como el ajuste de estatus por matrimonio o cambios de categoría que puedan tener plazos más cortos. Además, quienes sean elegibles pueden optar por el procesamiento premium para fases específicas, aunque esto no elimine la espera total.

En un escenario en el que la acumulación de casos sigue creciendo, la información actualizada y el cumplimiento estricto de los requisitos pueden marcar la diferencia para evitar complicaciones y asegurar que el proceso llegue a buen término.