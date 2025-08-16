Clientes de Walmart en EEUU corren a comprar este moderno aire acondicionado que rebajaron de 159 a 139 dólares

Aun a mediados de agosto y viviendo un verano intenso en Estados Unidos, clientes de Walmart aprovechan esta gran rebaja en un producto que podría salvar la temporada de calor. La cadena de retail redujo el precio de un aire acondicionado de ventana Midea de 5,000 BTU, a un precio increíble de 139 dólares, lo que impulsó rápidamente las ventas.

Walmart en EEUU ofrece un aire acondicionado Midea con descuento

Este aire acondicionado de ventana de Midea, marca reconocida como la número 1 en EEUU en 2023, según Circana, es una de las más destacadas por su relación entre precio y calidad en la web de Walmart. Con un precio original de 159 dólares, este aire de 139 dólares posee:

Dos modos de enfriamiento

Dos velocidades de ventilador

Siete niveles de temperatura para regular la comodidad

Disponible en dos colores (blanco o negro)

Además, incluye una luz indicadora para limpieza de filtro y un diseño compacto que se ajusta a ventanas de 23 a 36 pulgadas de ancho y altura mínima de 13 pulgadas. La marca asegura que enfría hasta 150 pies cuadrados y que su "instalación es rápida y sencilla".

Una opción popular para terminar fresco el verano

Con una rebaja de 20 dólares, este modelo está dentro de la selección popular en Walmart.com, con cientos de compras recientes y presencia en numerosos carritos online en este mismo momento.

Captura de pantalla del producto en su color blanco. Walmart

Además, cuenta con 4.3 estrellas y más de 20,000 reseñas de usuarios validando sus compras.