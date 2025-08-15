El motivo por el que Walmart y Target podrían suspender las máquinas de autocobro en Estados Unidos

En Estados Unidos, las populares máquinas de autocobro o autoservicio en supermercados y otros locales podrían enfrentar restricciones si prospera una nueva propuesta legislativa en Rhode Island. La medida impactaría directamente a grandes cadenas como Walmart y Target, que apostaron por este sistema en los últimos años.

El proyecto que busca frenar las máquinas de autocobro en Estados Unidos

La presidenta del Senado estatal, Valarie Lawson, presentó una iniciativa que limita a un máximo de seis máquinas de autocobro por tienda y exige que por cada dos kioscos automáticos haya al menos una caja atendida por un empleado. El objetivo es proteger los puestos de trabajo y facilitar la experiencia de compra para quienes encuentran complicado el uso de estas máquinas, especialmente personas mayores.

Entre los argumentos a favor, se destaca que la expansión del autoservicio ha reducido horas laborales para cajeros y que, en algunos casos, un solo trabajador debe supervisar hasta ocho estaciones automáticas, lo que afecta la calidad de atención.

Walmart y Target, entre los posibles afectados

Si el proyecto se aprueba en la Cámara de Representantes estatal, aplicará únicamente a comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de comestibles. Esto incluiría a Walmart y Target en función de sus cifras de ventas, mientras que cadenas como Dollar Tree o CVS quedarían fuera de la regulación.

En los últimos años, muchas tiendas redujeron el número de cajas tradicionales por las automáticas, lo que generó críticas por aumentar la frustración en clientes que encuentran problemas técnicos y deben esperar asistencia.

Opiniones divididas entre los clientes

Algunos compradores aseguran que prefieren el trato personal de los cajeros, como Diane Rocha, quien señaló al medio local WJAR que siempre tiene inconvenientes con las máquinas y prefiere el método tradicional. Otros, como Karen Vinhateiro, creen que el autocobro solo es útil para compras pequeñas y rápidas.

Por otro lado, clientes más jóvenes consideran que es una alternativa más ágil y evitan así las filas largas.

Este no es el primer intento de regular el autocobro en Rhode Island, aunque propuestas anteriores no lograron superar el debate legislativo. Estados como California ya avanzaron con normas similares, estableciendo la presencia obligatoria de un trabajador por cada dos estaciones automáticas.