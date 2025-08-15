Históricas inundaciones repentinas azotaron Tennessee: hay al menos 4 muertos y podría haber desaparecidos

Las históricas inundaciones repentinas en Tennessee dejaron al menos 4 muertos y se teme que pueda haber desaparecidos, tras una tormenta que provocó el colapso de árboles, el cierre de caminos y rescates dramáticos. Según informó AP, la magnitud del fenómeno sorprendió a las autoridades por la rapidez con que se desató la catástrofe en Estados Unidos.

Cuatro muertos tras las inundaciones en Tennessee

Según explicó Amy Maxwell, portavoz de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Hamilton, una madre, un padre y su hijo murieron cuando un árbol cayó sobre su auto en East Ridge, en Chattanooga, luego de que la tierra cediera,

Más tarde, el Chattanooga Fire Department confirmó que fue hallado el cuerpo de un hombre que había sido arrastrado por la corriente al atravesar una barricada en una vía inundada. Con este hallazgo, el total de víctimas ascendió a 4 muertos.

Las inundaciones obligaron a rescatar a personas atrapadas en casas y vehículos. Chris Adams, director de emergencias de Hamilton, señaló que llegaron a contabilizar 60 autos bloqueados en una carretera interestatal.

“Sabemos que debemos dar la vuelta, no cruzar, pero cuando ves solo 2 pulgadas de agua y de repente sube a 4 pies, es algo que nunca has visto antes”, señaló.

Yesterday’s flash flooding left some drivers stranded in quickly rising waters. CPD officers jumped in - like Sgt. Dillingham pictured here - to get them to higher ground. Two patrol vehicles were lost in the effort, but that’s a trade we’ll make any day to help people be safe. pic.twitter.com/poAGh0RulZ — Chattanooga Police Department (@ChattanoogaPD) August 13, 2025

Horas dramáticas durante las históricas inundaciones repentinas

La magnitud de la tormenta se reflejó en los más de 940 llamados al 911 entre las 6 p.m. y la medianoche, según reportó Barbara Loveless, responsable del sistema de emergencias del condado.

Entre los rescates más impactantes estuvo el de una mujer atrapada en una camioneta. Troy Plemons relató que “no pensé que quedara tiempo. Hice lo mejor que pude”, después de romper la ventana y sacarla cuando el agua ya le llegaba al cuello.

Trabajadores de Lawson Electric colaboraron junto a Plemons y autoridades para evacuar a entre 25 y 35 personas, incluidos bebés y adultos mayores.

“Desde bebés hasta ancianos, seguimos moviendo a la gente. No hablamos entre nosotros. Solo trabajamos tan duro y rápido como pudimos para ponerlos a salvo”, contó Brandon Shadwick en un comunicado.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que Chattanooga registró más de 6,4 pulgadas de lluvia en un solo día, y fue declarado como el segundo más lluvioso desde 1879.