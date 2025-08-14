Un residente legal ruega por su deportación tras no recibir tratamiento médico para su enfermedad en detención: "Solo quiero irme”

Lewis ha sufrido una serie de desmayos a raíz de los fuertes síntomas de su enfermedad en detención. Dylan Martinez Reuters

Deon Lewis, residente legal permanente en Estados Unidos desde 1993, ha solicitado su deportación voluntaria luego de denunciar que no ha recibido tratamiento médico adecuado durante su detención en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston. Según informó el Houston Chronicle, Lewis padece anemia de células falciformes, una condición crónica que le provoca episodios de dolor severo y desmayos.

Deon Lewis: antecedentes y vida personal

Lewis llegó a Estados Unidos a los 11 años y obtuvo su residencia legal permanente en 1993. A lo largo de más de tres décadas en el país, logró establecerse, iniciar un negocio propio y criar a cinco hijos, según el Houston Chronicle.

Sin embargo, su pasado incluye condenas por posesión de cocaína en 2002 y nuevamente en 2020 por posesión de cocaína, marihuana y una pistola, lo cual activó el interés de las autoridades migratorias. Lewis fue detenido inicialmente en una instalación en Luisiana y posteriormente trasladado a Houston el 30 de junio de 2025.

Su estadía en detención: tratamiento médico insuficiente y deterioro de salud

Tras su traslado, bajo custodia de ICE, Lewis ha afirmado que no ha recibido la atención médica necesaria para su anemia de células falciformes, llegando a desmayarse debido a crisis de dolor intenso.

A pesar de su condición, las autoridades no han garantizado la administración consistente de medicamentos, limitándose a darle analgésicos como ibuprofeno, que incluso luego dejó de recibir.

Ante esta situación, en julio de 2025 Lewis renunció voluntariamente a su derecho de apelación al aceptar una orden de deportación (“stated removal order”), con la esperanza de acceder a tratamiento médico en Trinidad y Tobago.

La familia y su papel en el proceso

La esposa de Lewis, Roxanne, ha estado activamente involucrada en buscar soluciones fuera del sistema de detención. Según informa el Houston Chronicle, ella ha solicitado a ICE las recetas médicas necesarias para que su esposo reciba la medicación que requiere, pero asegura que no ha habido acción alguna por parte de las autoridades.

Además, Roxanne y su familia incluso se han ofrecido a cubrir los gastos del traslado de Lewis a Trinidad y Tobago para acelerar su salida y asegurar que acceda a la atención médica urgente que necesita.