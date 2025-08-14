Pésimas noticias para Rusia: Trump advierte a Putin que habrá "graves consecuencias" si no detiene la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que habrá “muy graves consecuencias” si el mandatario ruso Vladimir Putin se niega a acordar el fin de la guerra en Ucrania después de la cumbre bilateral del viernes en Alaska.

Trump endurece su postura ante Moscú

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que Trump fue “muy claro” en una reunión virtual con líderes europeos y que Estados Unidos busca garantizar un alto el fuego en el encuentro con Putin.



Durante la misma reunión, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sostuvo que Putin “está mintiendo” antes de sus conversaciones con Trump, acusándolo de presionar en todos los frentes para aparentar que Rusia puede ocupar toda Ucrania.

Zelensky reveló que Putin propuso que Kiev se retire de las zonas restantes de Donetsk como parte de un acuerdo, algo que rechazó y calificó de inconstitucional.

Expectativa por la cumbre de Alaska entre Trump y Putin

Trump describió la próxima reunión como “un tanteo” para medir si Putin está dispuesto a poner fin a un conflicto que ya lleva cuatro años. Tras anunciar en Washington a los galardonados del Kennedy Center Honors, evitó detallar cuáles serían las consecuencias si Rusia no cede.



Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, que organizaron la videollamada, expresaron su esperanza de que el encuentro logre un acuerdo, aunque Merz advirtió que se deben proteger “los intereses fundamentales de seguridad europeos y ucranianos” y que, si Moscú no avanza hacia la paz, “Estados Unidos y Europa deben aumentar la presión”.

El encuentro del viernes será la primera reunión presencial entre Trump y Putin desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero. La cumbre se llevará a cabo en la base militar Joint Base Elmendorf-Richardson, en Anchorage, un complejo de la era de la Guerra Fría que mantiene un papel clave en la interceptación de aeronaves rusas cerca del espacio aéreo estadounidense.