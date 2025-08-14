El ICE reúne más de 100.000 nuevos candidatos a agentes en menos de dos semanas: "Nuestro país los llama a servir"

En menos de dos semanas, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha superado las 100.000 solicitudes de posibles nuevos candidatos de agentes. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la campaña de reclutamiento impulsada por la administración de Donald Trump busca cubrir 10.000 puestos adicionales y ha despertado un interés masivo en Estados Unidos.

Más de 100.000 solicitudes en tiempo récord

Según Fox News, la iniciativa del ICE comenzó a finales de julio, en la cual se ofrecían incentivos y se flexibilizaban los requisitos de participación. El resultado fue un aluvión de postulaciones, ya que se recibieron 80.000 hasta el 6 de agosto, las cuales fueron más de 100.000 antes de cumplir las dos semanas de campaña.

“Nuestro país los llama a servir en ICE. Tras las fallidas políticas migratorias de Biden, necesitamos hombres y mujeres dedicados para sacar a los peores criminales de nuestro país”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en declaraciones a Fox News Digital.

La oferta del ICE incluye:

Bono de ingreso de hasta 50.000 dólares.

Programas de pago o condonación de préstamos estudiantiles.

Beneficios adicionales para atraer talento.

Los aspirantes deberán pasar exámenes médicos, pruebas de drogas y un test de condición física antes de ingresar.

La convocatoria del ICE

El director interino del ICE, Todd Lyons, subrayó que las actuales políticas de frontera abierta han generado “retos sin precedentes” y que la prioridad es remover a millones de inmigrantes criminales.

La campaña también responde a un aumento de hasta 1.000 % en los ataques contra agentes en medio de disturbios y protestas, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

En su sitio oficial, el ICE detalla algunas vacantes que se solicitan como oficial de deportación, investigador criminal y abogado general, además de responder dudas sobre los riesgos de la labor.