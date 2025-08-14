Elon Musk estalla contra Apple y ChatGPT

Elon Musk estalla contra Apple y ChatGPT: "Tomaremos acciones legales inmediatas"

El magnate acusa a la compañía de favorecer a OpenAI y excluir sus aplicaciones más populares de la App Store.

Tatiana Cuschnir
Publicada

Elon Musk anunció que demandará a Apple por no incluir a X y a su chatbot de inteligencia artificial Grok en la sección de aplicaciones recomendadas de la App Store. Según el magnate, ambas se encuentran entre las más descargadas a nivel mundial.

Musk acusa a Apple de prácticas anticompetitivas

En un mensaje publicado en X, Musk cuestionó a Apple por negarse a destacar sus aplicaciones. Señaló que X es la aplicación de noticias número uno y Grok ocupa el quinto lugar en el ranking general, acusando a la empresa de “jugar a la política” y de impedir que cualquier compañía de IA distinta a OpenAI alcance el primer puesto.

El empresario afirmó que esta conducta constituye una violación antimonopolio y aseguró que su empresa xAI iniciará acciones legales inmediatas. Grok pertenece a esta startup de inteligencia artificial, fundada por el propio Musk.

Respuesta de Sam Altman y cruce de declaraciones

Sam Altman, cofundador de OpenAI, calificó irónicamente de “notable” la acusación y sugirió que Musk manipulaba el algoritmo de X para favorecer sus negocios y perjudicar a sus competidores.

Musk respondió con un “mentiroso” y Altman lo desafió a firmar una declaración jurada asegurando que nunca ordenó cambios en el algoritmo con esos fines.