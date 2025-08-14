Elon Musk estalla contra Apple y ChatGPT: "Tomaremos acciones legales inmediatas"

Elon Musk anunció que demandará a Apple por no incluir a X y a su chatbot de inteligencia artificial Grok en la sección de aplicaciones recomendadas de la App Store. Según el magnate, ambas se encuentran entre las más descargadas a nivel mundial.

Musk acusa a Apple de prácticas anticompetitivas

En un mensaje publicado en X, Musk cuestionó a Apple por negarse a destacar sus aplicaciones. Señaló que X es la aplicación de noticias número uno y Grok ocupa el quinto lugar en el ranking general, acusando a la empresa de “jugar a la política” y de impedir que cualquier compañía de IA distinta a OpenAI alcance el primer puesto.

El empresario afirmó que esta conducta constituye una violación antimonopolio y aseguró que su empresa xAI iniciará acciones legales inmediatas. Grok pertenece a esta startup de inteligencia artificial, fundada por el propio Musk.

Apple is the gateway to the Internet for half of America. They are making it impossible for any other AI company to succeed by relentlessly promoting OpenAI in every way possible! https://t.co/p6WdOLuzO5 — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

Respuesta de Sam Altman y cruce de declaraciones

Sam Altman, cofundador de OpenAI, calificó irónicamente de “notable” la acusación y sugirió que Musk manipulaba el algoritmo de X para favorecer sus negocios y perjudicar a sus competidores.

This is a remarkable claim given what I have heard alleged that Elon does to manipulate X to benefit himself and his own companies and harm his competitors and people he doesn't like. https://t.co/HlgzO4c2iC — Sam Altman (@sama) August 12, 2025

Musk respondió con un “mentiroso” y Altman lo desafió a firmar una declaración jurada asegurando que nunca ordenó cambios en el algoritmo con esos fines.