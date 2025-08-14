La crema de noche de L'Oréal con manteca de karité y vitamina E que Amazon puso en oferta en Estados Unidos

Esta crema hidratante facial nocturna ayuda a mejorar la barrera cutánea, hidrata y suaviza la textura de la piel. Freepik

Amazon aplicó un descuento especial a todos los compradores de Estados Unidos para una crema de noche Midnight Cream de L'Oréal Paris. El producto pertenece a la línea de productos L'Oréal Age Perfect y está formulado con manteca de karité, vitamina E y potentes antioxidantes. Diseñada para pieles maduras, promete suavizar arrugas, mejorar la firmeza y recuperar la luminosidad mientras duermes desde el primer uso.

¿Cuál es la oferta de esta crema de noche en Amazon?

Según la información publicada por Amazon, el envase de 1.7 onzas tiene un precio de 26.93 dólares, lo que representa un 10 % de descuento sobre su valor original de 30 dólares. Además, los miembros Prime pueden acceder a envío rápido y gratuito. También existe la opción de compra por suscripción a 25.58 dólares, lo que aplicaría aún más descuento.

La crema de noche Midnight Cream de L'Oréal Paris Age Perfect ha sido probada por dermatólogos y es apto para piel sensible. Contiene un complejo antioxidante patentado y vitamina E, pensado para reparar la barrera cutánea hasta 1.5 veces más rápido que una piel no tratada. Su textura se siente “envolvente” y crea un entorno ideal para la regeneración nocturna.

La compra del producto incluye una muestra gratis del sérum de la misma línea que la crema. Amazon

Beneficios principales de la crema L'Oréal

La crema cuenta con más de 5,400 valoraciones y un puntaje de 4.4 estrellas de 5. Algunas de sus características más importantes son las siguientes:

Manteca de karité que aporta nutrición intensa.

Vitamina E y antioxidantes para proteger y revitalizar.

Ayuda a suavizar arrugas y mejorar la firmeza.

Hidratación profunda sin sensación grasa.

Incluye una muestra gratis del sérum Midnight con la compra.

Además, el producto destaca por Amazon como “Amazon’s Choice” y ha sido adquirido por más de 10,000 personas en el último mes.