Pésimas noticias para Trump: esta ciudad de EEUU tiene una tasa de homicidios más alta que ciudades de Latinoamérica

El presidente Donald Trump ofrece una conferencia de prensa sobre la delincuencia en el Distrito de Columbia, el lunes 11 de agosto de 2025, en la Sala de Prensa James S. Brady. The White House

En un comunicado de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump declaró una emergencia de seguridad pública en Washington D. C., al denunciar que la tasa de homicidios en la capital de Estados Unidos supera a la de Bogotá, en Colombia, y a la de Ciudad de México, en México. Según datos oficiales, los robos y asesinatos alcanzan niveles alarmantes, con cifras muy por encima del promedio nacional.

Washington D. C. está en crisis por su alta tasa de homicidios

Trump afirmó que “la tasa de asesinatos en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia o Ciudad de México” y que los robos de vehículos se han triplicado en cinco años.

El presidente ordenó que la fiscal general Pam Bondi asuma el control del Departamento de Policía Metropolitana y lance operativos masivos contra pandillas, narcotraficantes y redes criminales.

Gráfico de la tasa de homicidios, compartido por Donald Trump. The White House - @realDonaldTrump

Entre las medidas anunciadas se incluyen:

Mayor presencia de fuerzas policiales en zonas de alto riesgo.

Refuerzo de la seguridad en edificios y monumentos federales.

Acciones inmediatas contra delitos juveniles.

Repercusiones de la medida

Habitantes de la ciudad y turistas expresaron apoyo a la federalización. Un residente, tras un tiroteo en su barrio, dijo: “Si esto va a detener el crimen, entonces es necesario”. Otro visitante señaló: “Es la capital de Estados Unidos y hay que hacer que la gente quiera venir”.

El presidente recordó que su promesa de campaña fue “hacer de Washington una ciudad segura y hermosa”, por lo que aseguró que no permitirá que continúe “el desastre de homicidios y criminalidad” que, según él, se debe a la “falta de control” de las autoridades locales.