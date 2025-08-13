La forma incorrecta de usar la visa de turista que puede ocasionar hasta 10 años de castigo en EEUU; revisa si es tu caso

Lo que para muchos parece un detalle menor puede convertirse en un problema migratorio grave: quedarse en Estados Unidos más tiempo del permitido con una visa de turista. Según información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y de expertos legales, esta práctica, conocida como “presencia ilegal”, puede cerrar las puertas al país por años y afectar futuros trámites migratorios. Aunque algunos creen que basta con explicar la situación al salir del país, las autoridades son estrictas y mantienen un registro detallado de cada entrada y salida.

Qué significa quedarse más del tiempo permitido

Al ingresar a EE. UU. con una visa de turista B-1/B-2, la fecha de vencimiento que importa no es la de la visa en el pasaporte, sino la que aparece en el formulario I-94. Este documento, emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), marca el límite de estadía autorizado.

Si la persona permanece en el país después de esa fecha, automáticamente incurre en “presencia ilegal”. Las consecuencias pueden ser graves: cancelación de la visa, rechazo de futuras solicitudes y prohibiciones de entrada que van de varios años a toda la vida.

Entre las sanciones más comunes que contempla la ley migratoria estadounidense se encuentran:

Más de 180 días pero menos de un año de exceso: veto de reingreso por 3 años.

Un año o más en una sola estadía: veto de reingreso por 10 años.

Exceso acumulado en varias estancias que sumen más de un año: prohibición permanente para entrar a EE. UU.

Por qué estas sanciones afectan tanto a los viajeros

Las penalizaciones por presencia ilegal no solo impiden volver a ingresar a Estados Unidos en el tiempo estipulado, sino que también anulan la posibilidad de cambiar de estatus o extender la visa mientras se está dentro del país.

Incluso salir de manera voluntaria no garantiza que una nueva solicitud sea aprobada, ya que los antecedentes migratorios negativos son un motivo común de rechazo. Abogados migratorios advierten que muchas personas desconocen que la fecha de vencimiento de la visa no es una autorización de estadía, sino solo el plazo para usarla como documento de entrada.

Cumplir con el tiempo autorizado en el I-94 es la manera más segura de proteger el estatus legal y mantener abiertas las puertas para futuras visitas o trámites en Estados Unidos. Un descuido de unos días puede convertirse en un veto de años, por lo que los expertos recomiendan revisar siempre la fecha límite en el sistema en línea de la CBP y planificar el regreso con anticipación.