Pésimas noticias para el Zoológico Nacional: muere un ejemplar único mientras esperaba un "nuevo hábitat"

Una muerte inesperada golpeó esta semana al Zoológico Nacional en Estados Unidos. El lobo marino Nick, un ejemplar único que había llegado desde el zoológico de Denver, falleció mientras aguardaba el traslado a su nuevo hábitat. El hecho fue confirmado por el Denver Zoo Conservation Alliance (DZCA) y dejó consternados tanto a los fanáticos del animal como al personal que lo cuidaba.

El ejemplar único no resistió un procedimiento veterinario

Nick tenía 18 años y se encontraba en el Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute (Parque zoológico nacional Smithsoniano) de Washington D. C. desde 2023, mientras en Denver se construía su nuevo hábitat. Su regreso estaba previsto para este otoño, donde sus crías Gunnison y Ady, y su compañera Luci, lo esperaban.

De acuerdo con el Parque zoológico nacional Smithsoniano, en los últimos días el lobo marino había mostrado cambios de comportamiento, ya que evitaba a sus cuidadores y compañeros, rechazaba la comida y estaba perdiendo mucho peso. El equipo veterinario lo sometió a una evaluación para ver cuál era el origen del problema. Sin embargo, mientras Nick estaba bajo anestesia general, su corazón se detuvo y, pese a los intentos de reanimación, no lograron salvarlo.

Nick nadando bajo el agua. Denver Zoo

Un ejemplar con historia y huella imborrable

Nick había sido rescatado de recién nacido en Seal Rock, California, con el cordón umbilical aún unido a su cuerpo. El lobo marino fue criado a mano y alimentado con biberón hasta llegar, a los 10 meses, al Denver Zoo. Allí se destacó por su imponente tamaño, ya que llegó a pesar más de 317 kg en su mejor momento, su ladrido potente y su carácter juguetón.

"Nick era un león marino tan dulce y juguetón. A pesar de su gran tamaño, era increíblemente paciente y parecía no darse cuenta de lo grande que era, lo que lo convertía en el animal perfecto para enseñarnos a muchos a trabajar con leones marinos", dijo Katelyn Stache, Curadora Adjunta de Carnívoros.

Por otro lado, Leah Swift, Especialista en Cuidado Animal dijo que "Nick ha sido uno de los animales más emblemáticos aquí en DZCA, y me siento increíblemente privilegiada y honrada de haberlo conocido personalmente".