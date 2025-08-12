Hijos de solicitantes de Green Card corren gran riesgo en su estatus tras la aprobación de una nueva medida migratoria

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el 8 de agosto de 2025 un cambio que puede dejar sin protección migratoria a miles de hijos de personas que están solicitando la Green Card. La medida impacta especialmente a familias con visas de trabajo temporal como la H-1B, que permite traer a hijos menores de 21 años como dependientes, y que en muchos casos dependen de la Ley de Protección de Estado Infantil (CSPA) para no perder su estatus durante la espera.

Según USCIS, la nueva regla afectará a jóvenes que cumplan 21 años mientras sus padres aún esperan la aprobación de su residencia, lo que significa que podrían quedar fuera de la solicitud y perder el derecho a quedarse en el país como dependientes.

La medida y su impacto en familias migrantes

De acuerdo con medios como Economic Times, a partir del 15 de agosto el USCIS usará una fecha más estricta, llamada Final Action Date, para decidir si un hijo sigue siendo menor de edad en su trámite. Antes se usaba una fecha más flexible que daba más tiempo a las familias, pero ahora, si el joven llega a los 21 años antes de que la visa esté lista según ese cálculo, dejará de ser considerado parte de la solicitud de sus padres.

Según Economic Times, este cambio golpeará con más fuerza a familias de países donde la espera por una Green Card es muy larga, como India, China y México. En estos casos, muchos hijos han crecido en Estados Unidos, estudiado aquí y planeado su vida, pero ahora podrían quedarse sin estatus legal y verse obligados a salir del país o buscar otra vía para quedarse.

La visa H-1B y la Ley de Protección de Estado Infantil

La visa H-1B es un permiso de trabajo temporal para profesionales en áreas como tecnología, ingeniería o medicina. Quienes la obtienen pueden traer a su cónyuge e hijos menores de 21 años con una visa de dependiente llamada H-4. Muchas familias en esta situación inician después el trámite para conseguir la residencia permanente.

La Ley de Protección de Estado Infantil (CSPA) fue creada para que los hijos no pierdan su lugar como dependientes si el trámite se alarga demasiado. Sin embargo, con la nueva forma de calcular la edad, esta protección será menor. Esto significa que más jóvenes que están cerca de cumplir 21 años podrían quedar fuera de la solicitud y perder el derecho a la Green Card junto con sus padres.

Este cambio representa un momento crítico para miles de familias que han construido su vida en Estados Unidos mientras esperan una respuesta a su solicitud. Como advierten expertos citados por Fragomen, la medida no solo podría dejar fuera a muchos jóvenes, sino que también obliga a los padres a tomar decisiones rápidas para proteger el estatus migratorio de sus hijos.