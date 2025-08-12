Donald Trump arremete contra Latinoamérica: "Allí están algunos de los peores lugares del mundo"

Donald Trump arremete contra Latinoamérica y la compara con Washington D.C. por su violencia Europa Press

El presidente Donald Trump aseguró que el índice de homicidios en Washington D.C. es más alto que el de ciudades como Bogotá o Ciudad de México. Durante una conferencia de prensa, el mandatario aseguró que esos son "algunos de los peores lugares del mundo" y mostró gráficos con datos que revelan que la capital estadounidense supera en violencia a urbes de Latinoamérica y otras partes del mundo.

Trump compara la violencia de Washington D.C. con Latinoamérica

Trump sostuvo que la tasa de homicidios en 2023 fue de 41 por cada 100.000 habitantes, la más alta que ha registrado la ciudad. Añadió que los robos de autos se duplicaron en los últimos cinco años y que los casos de robo con violencia se triplicaron. También señaló que los delitos cometidos por menores están en aumento.

El mandatario mencionó ciudades como Panamá, Bogotá, Brasilia, San José, Lima y Ciudad de México, asegurando que la capital estadounidense las supera ampliamente en criminalidad. "¿Quieren vivir en lugares como esos? No lo creo", lanzó.

Además, criticó a la prensa por no informar correctamente sobre la magnitud del problema.

FACT: D.C. Crime Is Out of Control. ⬇️



Our nation's capital should be a symbol of patriotism for the American people—NOT a city of lawlessness. It ends today. pic.twitter.com/TdLERGXVVP — The White House (@WhiteHouse) August 11, 2025

Anuncio de medidas en la capital de Estados Unidos

Trump anunció que invocará la sección 740 de la Ley de Autogobierno del Distrito de Columbia para asumir el control federal del Departamento de Policía Metropolitana.

También ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad. “Este es el Día de la Liberación en D.C., vamos a recuperar nuestra capital”, afirmó.