La crema hidratante con colágeno que se vende en Walmart: el pote de casi medio kilo está menos de 10 dólares

El supermercado favorito de Estados Unidos tiene una opción accesible para quienes buscan cuidar su piel sin gastar demasiado. Se trata de una crema hidratante con colágeno como ingrediente activo que se vende en Walmart por menos de 10 dólares, en un envase de casi medio kilo (16 onzas). El producto pertenece a la marca Advanced Clinicals, y es una de las cremas favoritas de los usuarios por su excelente relación precio-calidad.

¿Cuál es la crema hidratante con colágeno más buscada en Walmart?

La crema con colágeno de Advanced Clinicals, que está formulada tanto para cuerpo como para la piel del rostro, tiene un precio actual de 9.46 dólares.

Según Walmart, más de 100 personas la compraron en las últimas 24 horas y está disponible para entrega automática. Además, tiene un promedio de 4.5 estrellas y está dentro de la selección popular de la tienda online.

Características más destacadas del producto:

Aporta hidratación profunda para una piel más firme.

Su fórmula incluye colágeno , vitamina E , té verde y manzanilla .

No contiene perfumes artificiales.

Ideal para zonas como el rostro, cuello, brazos y piernas.

Textura similar a la de las mantecas corporales.

No deja sensación grasa.

Captura de pantalla de la crema de Walmart. Walmart

La crema con colágeno de Advanced Clinicals que destaca en EEUU

Walmart explica en las especificaciones del producto en su web que esta crema fue desarrollada con el respaldo de un equipo con más de 25 años de experiencia en cuidado dermatológico.

Creada en el Medio Oeste de Estados Unidos, la marca afirma que sus productos están formulados científicamente y probados por dermatólogos. Además, afirman usar ingredientes reconocidos por su eficacia.