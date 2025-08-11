El alimento que venden en Walmart y es bueno para la salud del corazón e ideal para desayunos

Las semillas de chía traen grandes beneficios para el corazón ChatGPT

La dietista deportiva Roxana Ehsani reveló que uno de sus desayunos favoritos es el chia pudding, una preparación rica en nutrientes que trae beneficios para la salud del corazón. Este alimento, que puede encontrarse en Walmart por alrededor de 10 dólares el paquete, es una fuente destacada de omega-3, proteínas, fibra y antioxidantes.

Un desayuno completo y fácil de preparar que puedes conseguir en Walmart

Ehsani, radicada en Miami, combina ejercicio diario con una alimentación balanceada para mantener su energía y rendimiento. Según explicó a Business Insider, antes de dormir mezcla varias cucharadas de semillas de chía con leche y las deja reposar en el refrigerador.

Por la mañana, agrega frutas frescas, mantequilla de almendra y granola o frutos secos. Así, tiene un desayuno completo y saciante.

Walmart ofrece distintas marcas de semillas de chía, como las de Better Body Foods, Great Value y Terrasoul Superfoods.

Cuáles son los beneficios de consumir este alimento

Según la experta, las semillas de chía aportan grasas saludables que favorecen la salud cardiovascular y ayudan a mantener articulaciones fuertes.

Además, si son combinadas con otros ingredientes como leche, frutos rojos y frutos secos, proporcionan calcio, potasio, proteína y fibra, que son esenciales para sentirse lleno y con energía durante el día.