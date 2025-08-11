Un adolescente desaparecido aparece muerto en Florida y envía un último escalofriante mensaje: "Mamá, ayúdame"

Una terrible tragedia golpea a una familia de Carolina del Norte que buscaba desesperadamente a su hijo de 18 años. El adolescente desaparecido fue hallado sin vida en Florida, días después de enviar un último escalofriante mensaje que decía “Mamá, ayúdame”, según reportó el medio WRAL News en Estados Unidos.

El último mensaje del joven desaparecido que hallaron en Florida

La madre de Giovanni Pelletier confirmó que el cuerpo hallado en un estanque de retención en Manatee County, Florida, corresponde al joven. La localización coincide con el último punto donde se detectó la señal de su celular.

El adolescente había sido visto por última vez el 1 de agosto en Mims, cerca de Orlando. Esa madrugada, de acuerdo con la Oficina del Sheriff de Charlotte County, se reunió con primos del lado paterno. Estos afirmaron que Giovanni “comenzó a actuar de forma extraña” y salió del vehículo. La familia materna, sin embargo, expresó dudas sobre esa versión por supuestos cambios en los testimonios.

Su tía Desiree Pelletier relató que poco antes Giovanni envió un mensaje en el que decía “Mamá, ayúdame” a su madre, su abuelo y otra de sus tías. Ese mensaje encendió todas las alarmas en la familia materna del joven.

Posteriormente, su ubicación marcó que estaba cerca de una carretera en Manatee County, lugar donde un camionero halló la mochila del joven y la entregó a la policía.

Una búsqueda desesperada por parte de la familia

El grupo de voluntarios We Are the Essentials, integrado por exagentes y exmilitares, se sumó a la búsqueda junto a la familia. El presidente de la organización, Billy Lane, contó a WRAL News que recorrieron zonas clave y que fueron los propios familiares quienes finalmente localizaron el cuerpo.

“Esto es horrible. No debieron ser ellos quienes encontraran a su ser querido”, lamentó Lane.

La madre de Giovanni escribió: “Mi hijo fue encontrado después de una búsqueda desesperada hecha solo por nuestra familia. Vivo la peor pesadilla de un padre, tratando de encontrar la fuerza para darle la despedida que merece”.

Captura de pantalla de Facebook. Facebook - Bridgette Pelletier

Asimismo, en otra publicación de Facebook, la madre de Giovanni habló sobre la forma en que se llevó a cabo la búsqueda. “La policía no encontró a mi hijo. Los investigadores no encontraron a mi hijo. Los perros no. Los helicópteros tampoco. Dejen de difundir mentiras. No tienen idea. Nosotros encontramos a mi hijo. Y nunca, nunca volveré a ser la misma”, escribió.

La causa de la muerte sigue bajo investigación y las autoridades mantienen abierta la pesquisa.