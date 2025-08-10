Un manager de Florida fue despedido hace casi dos años y no logra encontrar trabajo: "Me dicen que soy demasiado caro"

Un hombre que trabajó como manager en Florida fue despedido hace casi dos años y no logra encontrar trabajo Business Insider / Alexander Valen

Alexander Valen pensó que sus más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica lo ayudarían a encontrar trabajo rápido, pero asegura que hoy esa misma trayectoria se convirtió en una desventaja. Fue despedido hace casi dos años y no logra encontrar un nuevo empleo en Estados Unidos.

No consigue empleo desde que fue despedido en 2023

En noviembre de 2023, Valen fue despedido de su cargo como project manager en la firma consultora Accenture. Allí llegó a liderar hasta 150 desarrolladores, arquitectos y testers de software, según el tipo de proyecto. Desde entonces, no pudo volver al mercado laboral: participó en más de 20 entrevistas sin éxito y últimamente ni siquiera lo llaman.

Junto a su esposa, quien es ama de casa, sobreviven gracias a trabajos ocasionales en DoorDash, beneficios por desempleo y ayuda económica de familiares. Pero no alcanza, y ya se atrasaron en los pagos de su hipoteca en Florida. “Más recientemente, está todo muerto. No recibo nada. Es como un agujero negro”, lamentó en diálogo con Business Insider.

Lo rechazan por ser “muy caro”

Valen tiene 51 años y dice que cada vez que un reclutador ve su perfil, lo primero que comenta es su nivel salarial. Mientras estuvo en Accenture ganaba 87 dólares la hora, y ahora apunta a puestos con sueldos entre 65 y 85 dólares la hora (entre 135.000 y 177.000 dólares al año). Aun así, en un mercado tan competitivo, muchos lo consideran fuera de rango.

El hombre contó que le ofrecieron un trabajo por 35 dólares la hora y él aceptó seguir en carrera por el puesto, pero no lo convocaron para una nueva entrevista.

Durante su último año en Accenture notó un cambio en el enfoque de las empresas: los clientes empezaban a pedir perfiles más económicos y llegó a pasar dos meses sin asignaciones. Ahora, Valen siente que su experiencia y aspiraciones salariales lo excluyen.

Mientras tanto, continúa enviando currículums sin respuestas. “Estoy dispuesto a negociar un poco, pero no quiero ir por debajo de los 50 dólares la hora”, aseguró.