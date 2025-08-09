Ni en Florida ni en California: dónde queda el parque temático que ganó el puesto número 1 en Estados Unidos

Un parque ubicado en las montañas de Tennessee fue elegido como el mejor parque de diversiones de Estados Unidos en los premios Travelers' Choice 2025 de Tripadvisor, superando a Magic Kingdom, Disneyland y Universal Studios. Se trata de Dollywood, fundado en 1986 por la cantante Dolly Parton. Este sitio continúa atrayendo a millones de personas año tras año.

Dollywood venció a Disney y Universal en la última lista de Tripadvisor

Este reconocimiento no es nuevo para Dollywood: es la tercera vez en los últimos cuatro años que se queda con el primer puesto en esta categoría, gracias a la gran cantidad de reseñas positivas y comentarios destacados por parte de los visitantes. En la edición 2025 del ranking, Magic Kingdom quedó en segundo lugar y Knoebels Amusement Resort en tercero.

El parque ocupa 165 acres en la zona de Pigeon Forge, dentro de las Smoky Mountains, y ofrece más de 50 atracciones para todas las edades. Cada año recibe a más de 2 millones de personas.

Entre los motivos del reconocimiento, Tripadvisor destaca que las opiniones provienen directamente de los usuarios que visitaron el parque durante un período de 12 meses. Eugene Naughton, presidente de Dollywood, explicó que el galardón refleja el compromiso diario del equipo: "Es un honor. Estos premios significan mucho porque se basan en las experiencias reales de nuestros visitantes", expresó en diálogo con Daily Mail.

Por qué Dollywood es el mejor parque de Estados Unidos

Dolly Parton inauguró Dollywood hace casi cuatro décadas junto a Herschend Family Entertainment. En marzo de este año, durante la celebración por el aniversario número 40, la artista recordó cómo vivió aquel inicio: "Estaba un poco nerviosa. Solo esperaba que la gente realmente quisiera visitar un parque temático con mi nombre".

Además del parque de atracciones, el complejo incluye hoteles, resorts y espectáculos en vivo que celebran la música y la cultura del sur de Estados Unidos.