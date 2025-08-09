Una conductora de autobús que trabaja 40 horas a la semana revela cuánto gana: “te pagan un poquito más por hora”

El salario que reciben los conductores de autobús escolar en Estados Unidos ha generado curiosidad en redes sociales luego de que una usuaria de TikTok, identificada como Franchesca Sestrel, compartiera cuánto gana por desempeñar ese trabajo en Nueva York.

“Trabajo 40 horas a la semana y gano 24 dólares por hora”

De acuerdo con lo mencionado por la usuaria en su video, trabaja como conductora de autobús escolar en la ciudad de Nueva York y su pago actual es de 24 dólares por hora.

Explica que en su caso, la jornada semanal es de 40 horas, lo que le permite mantener un ingreso estable. Sin embargo, señala que no todas las empresas manejan el mismo esquema: algunas pagan solo por 35 horas semanales, pero compensan con un “poquito más por hora”.

La diferencia, explica Sestrel, suele estar en el tiempo no remunerado que los conductores tienen durante el día. Por ejemplo, algunos descansos intermedios de varias horas entre turnos no se consideran parte de la jornada laboral, por lo que ciertas compañías ajustan el pago por hora para equilibrar el ingreso total del trabajador.

¿Cuánto ganan otros conductores en Nueva York?

Según datos compartidos por medios y plataformas laborales, los ingresos de los conductores de autobús escolar en Nueva York pueden variar. Indeed, el portal especializado de trabajo, estima que el salario promedio es de 27,22 dólares por hora, con un rango que puede ir desde 21,24 hasta 34,90 dólares.

Por su parte, el portal Mi Próximo Paso, gestionado por el Departamento de Trabajo de EE. UU., indica que el 10% de los conductores gana menos de 21.59 dólares por hora, mientras que otro 10% supera los 35.22 dólares.

Aunque las cifras varían según la empresa y la experiencia del trabajador, el testimonio de Franchesca Sestrel ha servido para ofrecer una perspectiva clara y realista sobre lo que se puede esperar en este tipo de empleo. Además, evidencia cómo pequeños ajustes en las horas trabajadas o los descansos pueden impactar directamente en el pago por hora.

En conclusión, ser conductora de autobús escolar en Estados Unidos puede representar una opción laboral bien remunerada para quienes buscan estabilidad y un horario definido. Como explicó la propia usuaria en su video, si bien las condiciones pueden cambiar de una empresa a otra, en muchos casos “te pagan un poquito más por hora” para compensar ciertas diferencias