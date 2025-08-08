El programa que brinda apoyos financieros para fortalecer casas por huracanes: se ofrecen hasta 10,000 dólares

Florida ha sido históricamente atacado por una variedad de huracanes en los últimos años. Reuters

En el apogeo de la temporada de huracanes, el estado de Florida ha relanzado un programa que busca reforzar la seguridad de miles de viviendas ante eventos climáticos extremos. Se trata de My Safe Florida Home, una iniciativa estatal que ofrece hasta 10,000 dólares en subvenciones a propietarios que realicen mejoras estructurales en sus hogares para mitigar los efectos de tormentas severas. De acuerdo con el medio Axios, esta nueva fase del programa cuenta con un presupuesto de 280 millones de dólares y ya está abierta a nuevas solicitudes.

Apoyo estatal para proteger tu hogar del viento

El programa brinda inspecciones gratuitas a las viviendas para evaluar su nivel de resistencia ante huracanes, y en caso de ser elegible, otorga apoyos económicos para realizar mejoras clave. Según información de Kiplinger, los trabajos que pueden cubrirse con estas subvenciones incluyen la instalación de ventanas de impacto, puertas reforzadas, techos resistentes y otros elementos destinados a minimizar daños por vientos fuertes.

Uno de los aspectos más destacados del programa es su sistema de cofinanciamiento. Para propietarios con ingresos medios y altos, el estado cubre dos dólares por cada dólar aportado por el solicitante, hasta alcanzar un tope de 10,000 dólares.

Por otro lado, Univision señala que los hogares de bajos ingresos pueden recibir el monto total sin necesidad de aportar recursos propios, lo que amplía significativamente el alcance del apoyo.

El proceso comienza con una solicitud en línea a través del sitio oficial de My Safe Florida Home, seguido por una inspección profesional sin costo. A partir de ahí, los propietarios pueden recibir una lista de recomendaciones y optar por aplicar a las subvenciones.

Las autoridades de Florida han hecho un llamado especial a adultos mayores, familias vulnerables y residentes en zonas costeras a participar en esta fase del programa, que estará disponible hasta agotar fondos.

Florida se prepara ante una temporada activa de huracanes

El reinicio del programa responde a las previsiones meteorológicas que apuntan a una temporada particularmente activa en el Atlántico. Con eventos como el huracán Ian, que golpeó fuertemente al estado de Florida en 2022, el gobierno estatal ha enfatizado la importancia de la prevención estructural como herramienta para reducir pérdidas humanas y materiales.

Según Axios, esta nueva asignación presupuestaria representa una de las inversiones más grandes en mitigación de riesgos en la historia reciente de Florida.

De acuerdo con Kiplinger, más de 90,000 hogares se beneficiaron de la primera fase del programa, y se espera que la segunda supere esa cifra. Además del impacto directo en la seguridad de las viviendas, se anticipa que estas mejoras también generen beneficios en forma de descuentos en primas de seguros, gracias al menor riesgo de daño estructural.