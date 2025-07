La cifra que deben pagar ahora quienes buscan suspender o detener su deportación de Estados Unidos

En el actual panorama migratorio que se vive en Estados Unidos, la deportación se ha convertido en el resultado final de decenas de casos de migrantes. En ese contexto, el Formulario EOIR‑40 se presenta como la solución más formal para solicitar la suspensión de deportación. Sin embargo, y como otros trámites o procesos migratorios, este proceso ha sufrido un considerable incremento en su costo, lo que afecta directamente a quienes inician este trámite.

EOIR‑40: la solicitud judicial para suspender deportaciones

El Formulario EOIR‑40 (Application for Suspension of Deportation) se presenta ante un juez de inmigración, no ante ICE. Está diseñado para personas con una orden final de deportación que cumplen requisitos estrictos, como presencia continua en EE. UU. por varios años, buen carácter moral y demostrar que su deportación causaría un sufrimiento extremo a familiares residentes o ciudadanos.

Los requisitos incluyen:

Documentar presencia continua (generalmente 7‑10 años).

Acreditar buen carácter moral .

Pruebas del impacto extremo en familiares (económico, emocional, médico).

Presentación en la corte de inmigración correspondiente y servir copia a ICE.

Una aprobación del EOIR‑40 puede derivar en un estatus legal permanente, e incluso en la residencia legal en EE. UU., si se cumple con todos los requisitos y se aprueba el caso.

Según el sitio oficial de USCIS, el costo de presentación del EOIR‑40 es de 700 dólares, más 30 dólares por persona para servicios biométricos. Este monto incluye la tarifa base del programa anterior y el nuevo recargo requerido por la ley H.R. 1, firmada el 4 de julio de 2025, que exige que los nuevos cargos se sumen a las tarifas existentes.

Formulario I‑246: la solicitud administrativa ante ICE

Otro importante recurso legal ante la deportación es el Formulario I‑246 (Stay of Removal Application), el cual se presenta ante ICE, no ante un juez. Su objetivo es solicitar una detención temporal de la deportación, mientras se revisan circunstancias personales o humanitarias. No conduce a obtención de residencia ni tiene efectos permanentes.

Requisitos y propósito

Se usa cuando ya hay una orden final de deportación .

Se presentan circunstancias que justifican una suspensión temporal : casos extremos de salud, familia, cambio de condiciones en el país de origen.

No se exige presencia continua ni pruebas tan extensas como en EOIR‑40.

La tarifa vigente para presentar el I‑246 es de 155 dólares, como establece 8 CFR 103.7 y regula USCIS/DHS. No hay cobro adicional por biométricos estándar, salvo en situaciones específicas (por ejemplo, si se requieren huellas adicionales).