Una especialista advierte un error común al volar en avión: “usar ropa ajustada pone en riesgo tu salud"

Cada vez más pasajeros eligen viajar en avión con prendas cómodas y ligeras, sobre todo en verano en Estados Unidos, sin saber que ciertos atuendos pueden afectar tu salud en pleno vuelo. En un artículo publicado por The Sun U.S., varios especialistas explicaron que la ropa ajustada no es la mejor opción de vestimenta para volar, ya que además de ser incómoda, puede traer consecuencias médicas graves.

Por qué no deberías usar ropa ajustada en un avión, según un especialista

El Dr. Hugh Pabarue, experto en circulación de Metro Vein Centers, explicó al Huffington Post que la ropa que usamos al volar “puede afectar significativamente nuestra circulación”. Por eso, desaconseja el uso de prendas muy ajustadas.

“Usar leggings u otras prendas muy apretadas, como los jeans entallados, reduce la capacidad de la sangre para circular hacia y desde las piernas”, señaló el experto. Al estar sentados por mucho tiempo, aumenta el riesgo de que la sangre se acumule en las piernas, lo que puede generar trombosis, una condición donde se forman coágulos en las venas.

También advirtió que “usar ropa demasiado ajustada puede derivar en condiciones como el síndrome compartimental o la meralgia parestésica, que causan entumecimiento, hormigueo y dolor intenso en las piernas”.

La ropa que utilizas en un vuelo puede marcar la diferencia. Freepik

¿Qué ropa es más segura para volar?

La advertencia también se extiende en caso de incidentes que incluyan fuego. Christine Negroni, especialista en aviación, explicó que “el problema con los leggings es el material de confección. Son prendas ajustadas hechas con fibras sintéticas derivadas del petróleo”.

Según The Sun U.S., Negroni explicó que en un accidente aéreo donde se puede sobrevivir, “el mayor riesgo no es necesariamente el impacto, sino un incendio por el combustible”. Si llevas ropa sintética pegada al cuerpo, “puede derretirse sobre tu piel o causar quemaduras graves”, lo que incluso podría impedir que escapes del avión.

Los expertos recomiendan: