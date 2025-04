Alerta migrantes TPS: Estas nacionalidades tendrán que dejar que dejar el país por la pérdida de permisos de trabajo

Miles de migrantes en Estados Unidos perderán su derecho a vivir y trabajar legalmente tras la decisión más reciente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Y es que de acuerdo con el anuncio de la agencia, el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Afganistán y Camerún, dejará o a más de 22,000

¿A quiénes afecta esta cancelación?

Según cifras oficiales, aproximadamente 14,600 afganos y 7,900 cameruneses perderán su protección legal y permisos de trabajo entre mayo y junio de 2025. En el caso de Afganistán, la medida es especialmente polémica, ya que más de 82,000 afganos fueron evacuados a Estados Unidos en 2021 tras la toma de poder de los talibanes.

Muchos ingresaron bajo un estatus conocido como “parole”, que también ha sido revocado, y están recibiendo notificaciones de salida voluntaria en un plazo de siete días, mediante la aplicación CBP One.

Esta cancelación se da en el marco de un giro hacia políticas migratorias más estrictas impulsadas por la administración de Donald Trump. Aunque el TPS nunca ofreció una vía directa a la residencia permanente, su eliminación deja a miles de personas sin protección, sin empleo y expuestas a procedimientos de deportación.

Hasta el momento, y a comparación con la también cancelación del TPS para miles de ciudadanos venezolanos, quienes obtuvieron una bocanada de aire fresco luego de que un juez revocara dicha decisión, aún no se han emitido posibles apoyos contra la reciente decisión del DHS contra ciudadanos de Afganistán y Camerún.

Críticas a una decisión “cruel y caótica”

Organizaciones como #AfghanEvac y No One Left Behind han calificado la medida como "inhumana", asegurando que traiciona las promesas de Estados Unidos hacia los aliados afganos y desampara a personas en contextos aún peligrosos. En Camerún, por ejemplo, los conflictos internos y la violencia continúan afectando a miles de civiles.

Además, los defensores de derechos migrantes advierten que esta revocación sienta un precedente preocupante para otros países bajo TPS, como Haití, Nicaragua o Venezuela, cuyo estatus podría ser cancelado en los próximos meses.

¿Qué es el TPS y por qué es importante?

Creado en 1990, el TPS es un programa que protege a personas de países donde no es seguro regresar, ya sea por guerra, desastres naturales o crisis humanitarias. Aunque es temporal y no garantiza la residencia, permite a miles de personas integrarse legalmente al mercado laboral y establecer una vida en Estados Unidos.

Con esta revocación, se refuerza el mensaje de que el gobierno estadounidense está revaluando las condiciones de cada país bajo TPS y puede cancelar este beneficio sin previo aviso. La pérdida del TPS para afganos y cameruneses es un fuerte golpe para miles de migrantes que construyeron sus vidas en EE.UU. amparados por esta figura legal. Ahora, enfrentan un futuro incierto, mientras las organizaciones defensoras redoblan esfuerzos para frenar más revocaciones y proteger a otras comunidades en riesgo.