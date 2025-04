Alerta ICE: Estos son los datos que el IRS compartirá para localizar y deportar migrantes de los Estados Unidos

En un acuerdo sin precedentes entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la manera de localizar, rastrear y deportar migrantes podría cambiar radicalmente en los siguientes años. Según documentos judiciales recientemente revelados, a los que tuvieron acceso diversos medios como The New York Times, ambas agencias han acordado colaborar en la localización de personas con órdenes de deportación o bajo investigación migratoria, compartiendo información sensible que históricamente ha sido confidencial.

¿Qué datos compartirá el IRS con ICE?

De acuerdo con los registros, el IRS comenzará a compartir información sensible con ICE, como:

Direcciones registradas por los contribuyentes

Datos familiares

Ingresos

Otros elementos clave

Estos elementos tendrían el principal objetivo de ubicar esencialmente a este grupo poblacional para conocer su estatus migratorio y tomar acciones en caso de alguna inconsistencia.

Esta información proviene de las declaraciones fiscales presentadas mediante el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), una herramienta que permite a los migrantes pagar impuestos incluso sin tener un número de Seguro Social.

Según la versión censurada del acuerdo, los funcionarios del ICE podrán solicitar al IRS información relacionada con personas que tengan órdenes de salida del país o que estén siendo investigadas por otros motivos. Aunque por ahora no se ha compartido información, el documento marca el inicio formal de una cooperación entre ambas entidades.

¿Por qué es tan polémico este acuerdo?

La ley federal protege rigurosamente la información fiscal de los contribuyentes, prohibiendo incluso su divulgación a otros organismos gubernamentales. Es por ello que el acuerdo ha sido calificado por expertos como un “giro radical” en el papel del IRS. Nina Olson, exfuncionaria del IRS y actual directora del Centro para los Derechos de los Contribuyentes, aseguró a The New York Times, que este tipo de colaboración “no tiene precedentes”.

Además, como resultado del acuerdo, el abogado principal del IRS fue removido de su puesto y reemplazado por un funcionario designado previamente por el expresidente Donald Trump, lo que ha despertado aún más críticas y sospechas entre defensores de los derechos de los migrantes.

¿Cómo afecta esto a la comunidad migrante?

Durante años, millones de trabajadores indocumentados han cumplido con sus responsabilidades fiscales utilizando el ITIN, contribuyendo significativamente a programas federales como el Seguro Social. La premisa siempre fue que su información estaría protegida y no se usaría en su contra para propósitos migratorios.

Este nuevo enfoque, sin embargo, podría minar esa confianza, lo que ha provocado la reacción de activistas y abogados, quienes han advertido que muchos migrantes podrían dejar de declarar impuestos por miedo a ser rastreados y deportados, lo que también podría fomentar el aumento del empleo informal.

¿Cuál es el sustento legal?

La administración del presidente Donald Trump ha justificado el acuerdo con base en una excepción legal que permite el uso de datos fiscales en el contexto de investigaciones penales. Sin embargo, grupos defensores de migrantes ya han presentado demandas para intentar bloquear el acuerdo, argumentando que vulnera las leyes de privacidad vigentes.