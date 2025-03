Excelente noticia para migrantes en Texas: estos son los programas gratuitos para obtener el Real ID

RAICES (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, por sus siglas en inglés)

Esta organización, sin fines de lucro, cuenta con una serie de talleres y asesorías legales que brindan apoyo y guía a inmigrantes y extranjeros para obtener la Real ID, así como otros documentos importantes. Es de remarcar que todas sus actividades son gratuitas y abiertas para todos los interesados.