Alerta: estos serían los inmigrantes más afectados por la posible colaboración entre el IRS y el ICE

La posible colaboración entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el marco de la política migratoria impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afectaría directamente a un grupo de inmigrantes: aquellos que han recibido órdenes de deportación o que residen de forma ilegal en el país.

¿Cómo afectaría esta alianza a este grupo de inmigrantes?

De acuerdo con lo revelado por el medio The New York Times, esta alianza, la cual no ha sido confirmada hasta el momento, permitiría a la agencia tributaria verificar la dirección proporcionada por los agentes del ICE respecto a aquellos inmigrantes designados como sospechosos.

En el mismo borrador de la iniciativa, al que tuvo acceso el medio neoyorquino, se menciona que el IRS no brindaría mayor información respecto a sus contribuyentes. Para lograr lo anterior, y según lo emitido por CNN, el ICE enviaría dichos datos al IRS, quien se encargaría de realizar una verificación y confirmar si existe concordancia en los datos o si hay información falsa.

Esta acción, que significaría un importante cambio respecto al tratamiento de datos sensibles sobre los contribuyentes, tendría como principal objetivo ubicar a estos inmigrantes para hacer cumplir su orden de deportación o iniciar un proceso exhaustivo sobre su situación migratoria.

¿Cómo logra el IRS obtener los impuestos de inmigrantes?

Previo a la confirmación de dicha alianza, el IRS se ha consolidado, a través del tiempo, como una de las pocas agencias gubernamentales que tiene una conexión constante con inmigrantes documentados debido a su constante exhorto para pagar impuestos.

Para lograr lo anterior, cada contribuyente presenta su declaración anual a través de un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), el cual consiste en un código de nueve dígitos que les permite cumplir con sus obligaciones fiscales a pesar de no contar con un número de Seguro Social.

Lo anterior permite al IRS capturar información sensible como nombre, ingresos, empleadores, familia y domicilio de la persona. Durante este proceso, cada contribuyente es informado respecto a la confidencialidad de su información. Sin embargo, y según lo informado, esta acción significaría un importante cambio en el tratamiento de la información de cada persona, quedando vulnerable a otros intereses de carácter político.

¿Qué se ha dicho respecto a esta medida?

Expertos en privacidad y tratamiento de datos han mencionado a CNN que esta medida, en caso de aprobarse, se convertiría en una violación de las estrictas leyes de divulgación bajo las que opera el IRS.

Aunado a lo anterior, dos grupos de derechos de inmigrantes en Chicago iniciaron una demanda contra el Departamento del Tesoro y el IRS en la que se pidió la divulgación de información de los contribuyentes a otras agencias, como el ICE.