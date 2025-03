Walmart vende esta increíble plancha para pizza que es mejor que un horno convencional por solo 22 dólares en Estados Unidos

Para nadie es un secreto que la pizza se ha convertido en uno de los alimentos más consumidos en Estados Unidos gracias a su distinguido sabor, variedad de opciones y bajo costo. Lo anterior también ha motivado a que cada vez más personas decidan preparar sus propias pizzas en casa. Sin embargo, la falta de herramientas especiales detiene a la mayoría. Por fortuna, Walmart ha lanzado el producto ideal para todos los que desean disfrutar de la pizza en la comodidad de su hogar: plancha para pizza de Dash.

Este electrodoméstico destaca por su versatilidad, ya que no solo funciona como una pizzera tradicional, sino que también puede desplegarse para convertirse en una sartén doble, lo que amplía su utilidad en la cocina. Con una potencia de calentamiento de hasta 232°C, ofrece resultados rápidos y uniformes en cada preparación.

Pero lo mejor de todo, además de su eficiencia y funcionalidad, es su gran descuento del 45%, por lo que su precio final es de solo 22 dólares, mucho menos que su costo original de 40 dólares.

Cocina rápida y sin complicaciones

La plancha para pizza Dash está diseñada para simplificar la preparación de alimentos. Con un diámetro de 30 cm, es ideal tanto para pizzas individuales como para otros platillos. Su sistema de calentamiento rápido permite que los alimentos se cocinen en cuestión de minutos, sin necesidad de precalentamiento.

Este producto de Walmart tiene un descuento de más del 40%. Walmart

Otra de sus grandes ventajas es su diseño antiadherente, lo que facilita la extracción de los alimentos sin que se peguen. Esto no solo mejora la experiencia de cocción, sino que también hace que la limpieza sea rápida y sencilla con solo pasar un paño húmedo.

En cuanto a seguridad, la plancha cuenta con patas de goma que garantizan estabilidad y un asa resistente al calor para evitar quemaduras. Esto permite un uso seguro y cómodo, incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina.

Respecto a la opinión de otros compradores, la gran mayoría destaca su fácil uso y su gran funcionamiento de manera rápida.

"¡Qué producto tan bueno! La cocinó a la perfección en 8 o 10 minutos. No hubo que precalentarla; solo hay que enchufarla, cerrarla y ¡listo! Lo mejor fue la limpieza. No hubo que frotar, solo mojar un paño y quedó impecable. No es solo para pizza. Puedes dejarla abierta y usarla por ambos lados como una sartén o incluso hacer pizza de galletas. Tengo ganas de mi próxima creación", se puede leer en una reseña.

