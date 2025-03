Cierre masivo de restaurantes en Estados Unidos: esta es la cadena que quiebra y es muy popular en Texas

El sector de la restauración en Estados Unidos está atravesando un momento complicado, y una de las cadenas más populares de comida Tex-Mex ha anunciado su bancarrota, generando incertidumbre en varias ciudades del país. On the Border Mexican Grill & Cantina, conocida por su oferta de comida mexicana y su ambiente relajado, ha iniciado un proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11, lo que implica el cierre de múltiples sucursales en distintos estados, especialmente en Texas, donde tiene una fuerte presencia.

Con más de 60 restaurantes en operación en Estados Unidos y presencia en algunos mercados internacionales, el anuncio de quiebra ha impactado particularmente en Texas, donde la cadena cuenta con numerosos establecimientos en ciudades como Houston, Dallas y Austin. Durante años, On the Border ha sido un punto de referencia para los amantes de la gastronomía Tex-Mex, atrayendo tanto a locales como a turistas.

Ahora, la incertidumbre sobre cuáles sucursales cerrarán sus puertas preocupa a empleados y clientes habituales que han visto cómo varias cadenas de restaurantes han desaparecido en los últimos años.El deterioro de las condiciones económicas, el aumento de los costos operativos y la escasez de mano de obra han sido algunos de los factores que han llevado a la cadena a esta situación.

El director de reestructuración de OTB Holdings, Jonathan Tibus, explicó que "las dificultades financieras y las acciones de los acreedores han hecho necesario tomar esta decisión para garantizar la viabilidad futura del negocio". Además, se estima que al menos 40 locales de bajo rendimiento cerrarán definitivamente como parte del plan de reestructuración.

La presentación bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras permite que la empresa se reorganice mientras busca alternativas para mantener su operatividad. On the Border ha anunciado su intención de vender sus activos a una filial de Pappas Restaurants, lo que podría asegurar la continuidad de la marca y evitar una liquidación total.

A pesar de estos esfuerzos, el futuro de la cadena sigue siendo incierto, y dependerá de la capacidad de la empresa para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y recuperar la confianza de los consumidores.

El caso de On the Border no es aislado.Otras cadenas de comida casual en Estados Unidos, como TGI Fridays y Red Lobster, también han enfrentado dificultades económicas en los últimos años, viéndose obligadas a cerrar sucursales y a replantear sus modelos de negocio.