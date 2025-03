Alerta: así localiza el USCIS a inmigrantes en Estados Unidos a través de su lugar de trabajo

Entre las diversas estrategias que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) emplea para detectar inmigrantes, el sistema electrónico E-Verify se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en la actualidad debido a su relación con un aspecto fundamental en la vida de millones de personas: su empleo.

Este sistema digital tiene como principal objetivo detectar irregularidades o inconsistencias en el estatus migratorio de un trabajador al comparar la información proporcionada por el empleador con las bases de datos de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

¿Cómo detecta E-Verify a un inmigrante?

Según el USCIS, E-Verify entra en funcionamiento una vez que el empleador completa el Formulario I-9, el cual es el primer requisito para que cualquier persona pueda trabajar de manera legal en Estados Unidos.

Tras ingresar los datos básicos del nuevo trabajador, el empleador debe crear un "caso" en E-Verify con la misma información ingresada en el formulario.

A partir de este momento, los datos del empleado se analizan y cotejan con los registros del DHS y la SSA para detectar posibles irregularidades. Una vez finalizado este proceso, el empleador recibe una respuesta de confirmación que le indica si puede continuar con los siguientes pasos para formalizar la contratación.

En algunos casos, E-Verify puede emitir un resultado negativo o una "No Confirmación Tentativa" (TNC, por sus siglas en inglés), lo que no significa automáticamente que el empleado no pueda trabajar, sino que hay una discrepancia en la información que requiere un análisis más detallado.

Si esto ocurre, el trabajador tiene la opción de comunicarse con la agencia correspondiente para corregir o verificar sus datos dentro del período de tiempo indicado en la Confirmación de Fecha de Referido.

¿Cómo llevar a cabo el proceso de contratación de manera legal?

De acuerdo con las normas del Gobierno de los Estados Unidos, toda persona que solicite empleo debe presentar documentos que acrediten su identidad y autorización de trabajo.

El empleador, por su parte, está obligado a completar el Formulario I-9 para verificar tanto la identidad como la elegibilidad laboral del trabajador.

Una vez completado este trámite, el empleador deberá conservar el documento para futuras inspecciones por parte de funcionarios del DHS, el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).