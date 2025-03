Este es el siguiente fenómeno astronómico que llegará a los Estados Unidos después de la Luna de Sangre; cuándo y dónde verlo

La Luna de Sangre no será el único gran fenómeno astronómico que se podrá observar en los Estados Unidos en el mes de marzo. Y es que, solo un par de semanas después de la llegada del eclipse lunar total, otro gran espectáculo celeste podrá ser disfrutado en todo el país norteamericano: un eclipse solar parcial.

A pesar de no contar con la espectacularidad de la Luna de Sangre, caracterizada por el impresionante tono rojizo que envuelve a toda la Luna, este nuevo fenómeno ofrecerá una vista sin igual gracias a su peculiar “mordisco”.

Lo anterior se origina por la posición que toma la Luna entre la Tierra y el Sol, la cual, a pesar de no cubrir completamente el disco solar, crea un efecto visual singular.

¿Cuándo se verá el eclipse solar parcial en Estados Unidos?

El nuevo fenómeno astronómico tendrá lugar durante la madrugada del 29 de marzo. Comenzará alrededor de las 4:50 a.m. (Eastern Time) o 1:50 a.m. (Pacific Time). De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el eclipse alcanzará su punto máximo alrededor de las 6:47 a.m. (Eastern Time) o 3:47 a.m. (Pacific Time).

Según la misma información, el evento finalizará por completo cerca de las 8:43 a.m. (Eastern Time) o 5:43 a.m. (Pacific Time).

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar parcial?

De acuerdo con lo compartido por la NASA, este fenómeno astronómico podrá ser visto principalmente en el noreste de los Estados Unidos, en estados como Nueva York, Vermont, Maine, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Pensilvania, Delaware, entre otros.

El eclipse también podrá ser disfrutado en diversas áreas de Canadá, México, Centroamérica e incluso el norte de Sudamérica.

Es importante mencionar que, según la misma NASA, mirar el eclipse de forma directa es sumamente riesgoso debido al daño que puede causar en la salud ocular. Por ello, la agencia recomienda el uso de diversos instrumentos para disfrutar de este espectáculo con total seguridad:

Filtro de soldador número 14

Gafas especiales para ver el sol

Visores solares de mano

Filtros para telescopios, binoculares o cámaras

Láminas de plástico Mylar recubiertas de aluminio

Otra manera de visualizar este fenómeno es a través del canal oficial de YouTube de la agencia, llamado NASA TV, de forma gratuita.