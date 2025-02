5 artículos que no puedes llevar en tu equipaje facturado al viajar por Estados Unidos

El equipaje facturado o documentado no solo se caracteriza, gracias a su gran tamaño, por resguardar un gran número de prendas y artículos para estadías o viajes más largos. También tiene la particularidad de trasladar todos aquellos objetos que la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) prohíbe dentro de los equipajes de mano o en el artículo personal que los viajeros pueden subir a la cabina del avión.

Sin embargo, y de acuerdo con la misma TSA, la capacidad de este equipaje para resguardar un gran número de objetos, no exime la prohibición de diversos artículos en este tipo de maletas:

Smartphones

Computadoras portátiles

Cámaras

Relojes inteligentes

Baterias de litio de respuesta

Dispositivos electrónicos para fumar

Es importante remarcar que a pesar de la prohibición anterior, estos productos sí pueden ser llevados pero en los equipajes de mano o dentro del artículo personal del pasajero en la cabina.

¿Por qué estos productos no pueden transportarse en el equipaje facturado?

Según lo establecido por la TSA, estos artículos quedan estrictamente prohibidos de transportar en el equipaje documentado por una razón en particular: la presencia de baterías de litio en ellos.

De acuerdo con un reciente informe de la Administración Federal de Aviación (FFA, por sus siglas en inglés), las baterías de litio fueron las causantes de un aumento, en un 388%, de incidentes relacionados con incendios en aeropuertos.

Lo anterior tendría razón debido a que cuando sufren algún tipo de golpe, rasguño, aplastamiento, entre otras acciones similares, estas comienzan a calentarse y producen lo que se le denomina como “fuga térmica”. Este efecto puede provocar, en la mayoría de casos, una explosión de las baterías por sobrepresión, ocasionando fuego y otros daños.

Ante este tipo de reacción, la TSA ha determinado que las maletas o equipajes que se resguarden en la bodega de carga no deben contar con este tipo de baterías ya que corren el riesgo de dañarse debido al constante movimiento de los equipajes. De igual manera, y debido a que en esta área no hay personal, no se puede determinar o identificar humo o posible fuego.

Aunado a todo lo anterior, la cabina de pasajeros y la bodega de equipaje se encuentran separadas, por lo que no existe la posibilidad de que alguien pueda mitigar el fuego.

Este tipo de acciones ha provocado que diversas aerolíneas tomen en cuenta nuevas normas de seguridad como limitar el número de artefactos con baterías de litio, entre otras.