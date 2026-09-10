Vuelta a la rutina: el momento de revisar también la salud bucodental

Septiembre trae consigo nuevos comienzos y el regreso a los hábitos que marcan el día a día durante el resto del año. Con la vuelta al colegio, al trabajo y a las actividades habituales, las familias recuperan también sus rutinas de cuidado. Desde MAEX Pousa recuerdan que este puede ser un buen momento para poner al día la salud bucodental y detectar a tiempo cualquier necesidad.

Después de unas semanas de horarios más relajados, el mes de septiembre supone para muchas familias volver a poner todo en orden. Se recuperan las rutinas, se organizan las actividades extraescolares y se retoman aquellos hábitos que durante el verano pueden haberse dejado un poco de lado.

La salud bucodental también forma parte de esa vuelta a la normalidad.

Una revisión permite comprobar cómo se encuentra actualmente la boca, identificar posibles alteraciones y, si fuera necesario, valorar qué tratamiento puede resultar más adecuado. Más allá de solucionar una molestia concreta, las revisiones periódicas permiten anticiparse a determinados problemas y mantener un seguimiento de la salud oral.

Cuidar hoy para prevenir mañana

La prevención ocupa un papel cada vez más importante dentro de la odontología. Acudir al dentista no debería depender únicamente de la aparición de dolor o de una molestia, sino formar parte de un cuidado continuado que permita detectar posibles problemas antes de que evolucionen.

El inicio del curso ofrece una buena ocasión para incluir una revisión bucodental entre las citas y gestiones habituales de estas fechas. Una valoración profesional permite conocer las necesidades de cada paciente y, cuando es necesario, establecer un plan de tratamiento personalizado.

Porque cada paciente es diferente. La edad, el estado de los dientes y las encías, la mordida, la posición de los dientes o determinados hábitos son algunos de los aspectos que deben analizarse antes de plantear cualquier tratamiento.

Un tratamiento adaptado a cada paciente

En MAEX Pousa, clínica de MAEX Dental en Vigo y Pontevedra, el tratamiento comienza con algo esencial: conocer bien a cada paciente.

Su propuesta se basa en una atención integral, con profesionales de diferentes áreas que permiten abordar las necesidades de cada caso desde una perspectiva global. Desde el diagnóstico y la planificación hasta el tratamiento y su seguimiento, el objetivo es que el paciente cuente con un equipo profesional que le acompañe durante todo el proceso.

La tecnología también desempeña un papel importante. Las herramientas actuales permiten obtener diagnósticos cada vez más precisos y planificar los tratamientos con mayor detalle. Pero, por encima de la tecnología, continúa estando el criterio clínico de los profesionales, imprescindible para interpretar cada caso y tomar las decisiones adecuadas.

La vuelta al cole también puede ser el momento de empezar con la ortodoncia

Septiembre es una época especialmente habitual para consultar sobre tratamientos de ortodoncia. En niños y adolescentes, hacer coincidir el comienzo del tratamiento con el regreso a las rutinas escolares puede facilitar la organización de las revisiones y el seguimiento.

Pero la ortodoncia no es exclusiva de los más jóvenes. Cada vez más adultos consultan para conocer las alternativas disponibles y descubrir qué opciones pueden adaptarse mejor a sus necesidades.

En todos los casos, el primer paso debe ser una valoración profesional. Solo después de estudiar las características de cada paciente es posible determinar si existe una indicación clínica y qué alternativa puede ser la más adecuada.

Coincidiendo con el inicio del curso, MAEX Pousa ofrece un 10% de descuento en tratamientos de ortodoncia presupuestados entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre.

Una oportunidad para quienes ya estaban pensando en comenzar un tratamiento y quieren aprovechar estas fechas para dar el primer paso.

Septiembre, una oportunidad para recuperar buenos hábitos

La vuelta al cole implica mucho más que recuperar los horarios y preparar el nuevo curso. También es un buen momento para revisar aquellos hábitos relacionados con el bienestar que queremos mantener durante todo el año.

Dentro de esa planificación, cuidar la salud bucodental permite detectar posibles necesidades con antelación, prevenir cuando sea posible y contar con un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuados cuando sea necesario.

Una revisión a tiempo ayuda a conocer el estado de la boca y permite actuar antes de que un problema pueda ir a más.

Pide tu cita llamando al 986 112 826 (Vigo) o al 886 160 554 (Pontevedra), o a través de la página web: maexdental.com. Tu nueva sonrisa empieza aquí.