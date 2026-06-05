El área de Vigo recibe a 141 graduados para cursar especialidades: Medicina de Familia, la más demandada
La novedad este año se encuentra en Dermatología y Urgencias, que han recibido a sus primeros residentes
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Un total de 141 graduados adquirirán las competencias formativas necesarias en el Área Sanitaria de Vigo durante los próximos años. Son los universitarios que eligieron los hospitales y centros de salud de la urbe olívica para cursar sus especialidades. La novedad este año es Dermatología y Urgencias, que han recibido a sus primeros residentes.
Más concretamente, son 114 facultativos y 27 enfermeras los que ocuparán distintos puestos en el área viguesa. La mayoría del grupo son graduados en Medicina, aunque también comienzan su formación graduados en Farmacia, Psicología o Radiofísica Hospitalaria.
Por otro lado, las graduadas en Enfermería se distribuirán entre cuatro plazas de Pediatría, cuatro de Salud Mental, cinco matronas, dos geriátricas, y 12 de Medicina Familiar y Comunitaria.
La especialidad que cuenta con un mayor número de residentes es Medicina Familiar y Comunitaria, con 39 nuevos MIR. Le sigue Pediatría, con siete, Psiquiatría, con cinco; Anestesia y Reanimación, con cuatro y otros tantos de Radiodiagnóstico. Medicina Interna contará con tres nuevos residentes y el resto de servicios con entre dos y uno.