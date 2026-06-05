El área de Vigo recibe a 141 graduados para cursar especialidades: Medicina de Familia, la más demandada

Un total de 141 graduados adquirirán las competencias formativas necesarias en el Área Sanitaria de Vigo durante los próximos años. Son los universitarios que eligieron los hospitales y centros de salud de la urbe olívica para cursar sus especialidades. La novedad este año es Dermatología y Urgencias, que han recibido a sus primeros residentes.

Más concretamente, son 114 facultativos y 27 enfermeras los que ocuparán distintos puestos en el área viguesa. La mayoría del grupo son graduados en Medicina, aunque también comienzan su formación graduados en Farmacia, Psicología o Radiofísica Hospitalaria.

Por otro lado, las graduadas en Enfermería se distribuirán entre cuatro plazas de Pediatría, cuatro de Salud Mental, cinco matronas, dos geriátricas, y 12 de Medicina Familiar y Comunitaria.

La especialidad que cuenta con un mayor número de residentes es Medicina Familiar y Comunitaria, con 39 nuevos MIR. Le sigue Pediatría, con siete, Psiquiatría, con cinco; Anestesia y Reanimación, con cuatro y otros tantos de Radiodiagnóstico. Medicina Interna contará con tres nuevos residentes y el resto de servicios con entre dos y uno.