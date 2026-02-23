El Área Sanitaria de Vigo divulgará información sobre la rinosinusitis crónica con pólipos nasales

El Área Sanitaria de Vigo ofrecerá una charla informativa que girará en torno a la rinosinusitis crónica con poliposis nasal debido a la conmemoración de su día nacional. La cita será el jueves, día 26 de febrero, a partir de las 11:30 horas. Además, una paciente con esta dolencia compartirá su experiencia en la misma.

Por otro lado, según precisaron desde el Sergas, habrá también una mesa en la que aquellas personas interesadas podrán experimentar los síntomas de los pacientes que padecen dicha patología.

Tal y como informaron desde el área viguesa, la rinosinusitis crónica con pólipos nasales es una enfermedad crónica "poco conocida" pero que afecta, de manera persistente, a entre un 3 y un 6% de la población general. Es más frecuente entre los hombres y la edad media se ubica entre los 30 y los 60 años.

Normalmente, se asocia al asma grave y a las enfermedades respiratorias desencadenadas como reacción a determinados fármacos.

Concretamente, en el Área de Vigo, esta prevalencia se sitúa en unos 25.000 pacientes afectados. Los casos más severos se derivan a la Sección de Rinología del Servicio ORL del Hospital Álvaro Cunqueiro, que concentra entre el 30 y el 40% de las consultas.

Pese a ser una patología benigna, la presencia de síntomas constantes como congestión nasal, pérdida de olfato, presión facial, goteo retronasal, fatiga o sueño no reparador, hacen que esta enfermedad afecte directamente a la calidad de vida de los pacientes.

Es importante, dicen desde el área, avanzar en los diagnósticos. También hay opciones quirúrgicas para los casos más graves.