El Complejo Hospitalario de Vigo escala dos posiciones en el Índice de Excelencia

El Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH), que de forma anual publica el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA), ha desvelado que el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo ha escalado dos puestos en el ranking gallego, superando en esta ocasión al Hospital Universitario Lucus Augusti, que baja al quinto puesto y al Hospital Quirónsalud A Coruña, que repite en el cuarto puesto.

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña se mantiene como el principal centro de Galicia, según el citado índice. Mantiene también su segunda plaza respecto al año pasado el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Este análisis conjunto de centros hospitalarios, tanto públicos como privados, se elaboró con encuestas realizadas a 2.300 profesionales de la salud de toda España, y volvió a colocar a la Fundación Jiménez Díaz en esta décima edición como el mejor hospital de España.

Por otro lado y tal y como recoge Europa Press, el Índice de Excelencia Hospitalaria analiza de forma anual centros hospitalarios españoles que más apuestan por la cualificación de su personal, las inversiones en infraestructura hospitalaria y en tecnología médica, el nivel científico y la atención al paciente.

"España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención cada vez más orientada al paciente. El reto ahora no es solo mantener esa calidad y capacidad de adaptación a escenarios cada vez más complejos, sino garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes", afirma vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás.