Organizan en Vigo un taller de apoyo emocional para personas que han superado el cáncer

En el mes en el que se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, la Asociación Española Contra el Cáncer organizará en la ciudad un taller de apoyo emocional para aquellas personas que han superado esta dolencia.

Serán, en total, siete sesiones y comenzarán el próximo 24 de octubre. Se celebrarán todos los viernes, entre las 12:00 horas y las 14:00 horas y, para poder acudir, será necesario inscribirse previamente ya que las plazas serán limitadas -se puede formalizar la inscripción en el teléfono gratuito 900 100 036-.

Desde la AECC aseguran que superar un cáncer es "mucho más que recibir el alta médica", por lo que es necesario abordar, a partir de ese momento, un complejo proceso de reconstrucción emocional.

La atención en este curso, destinado a personas que hayan superado la enfermedad en los últimos cinco años y que se desarrollará en la sede de la AECC en Vigo -Venezuela, número 34-, será grupal. El objetivo será que estas personas aprendan a gestionar emociones complejas, afrontar miedos y construir una nueva forma de estar en el mundo.