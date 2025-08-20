Alerta en el área de Vigo: Detectadas larvas de mosquito tigre en Mos

Alerta en la zona de Vigo por la presencia del mosquito tigre. Hace apenas unos días la Xunta confirmaba la presencia de este insecto en el municipio pontevedrés de Bueu y ahora, según la propia consellería de Sanidade, se han detectado larvas de mosquito tigre en Mos, concretamente en la zona de Torroso.

Según la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (REGAVIVEC), aunque el hallazgo corresponde a ejemplares en fase larvaria, confirma que la especie ya está presente en el municipio.

El siguiente paso será reforzar la vigilancia mediante la instalación de trampas para determinar la extensión y abundancia de este insecto, siguiendo criterios técnicos de salud pública y las recomendaciones de especialistas en entomología.

La Consellería hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para frenar la expansión del mosquito, que puede transmitir enfermedades como el dengue, el chikungunya o el Zika. La medida más eficaz, recuerdan, es evitar la acumulación de agua estancada, donde el insecto deposita los huevos y se desarrollan las larvas. Por ello, se recomienda vaciar platos de macetas y recipientes, o renovar el agua cada cuatro o cinco días.

¿Cómo informar si ves este tipo de mosquito?

Mosquito Alert Sanidade recuerda además la existencia de la aplicación móvil Mosquito Alert, que permite a la población enviar fotografías que son evaluadas por expertos, capaces de confirmar si se trata de mosquito tigre.

Asimismo, se aconseja el uso de repelentes específicos, ropa de manga y pantalón largos, calzado cerrado e instalar mosquiteras en puertas y ventanas para reducir el riesgo de picaduras.