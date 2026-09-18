La bodega gallega Paco & Lola une música y solidaridad con Dani Cornes en una nueva cita de Son & Sal. @dani.cornes / Paco & Lola

La bodega gallega Paco & Lola une música y solidaridad con Dani Cornes en una nueva cita de Son & Sal

La bodega gallega Paco & Lola celebrará el próximo domingo 27 de septiembre una nueva edición de Son & Sal, su ciclo que combina música y vino en espacios singulares.

En esta ocasión, el protagonista será Dani Cornes, que ofrecerá un concierto solidario en la Fundación Manolo Paz Arte Contemporáneo, cuya recaudación se destinará al Banco de Alimentos Rías Baixas.

Las puertas abrirán a las 18:30 horas y la actuación comenzará a las 19:00. Antes del concierto, los asistentes podrán visitar la Fundación y recorrer el espacio dedicado a la obra de Manolo Paz.

Además, voluntarios del Banco de Alimentos estarán presentes con un punto de recogida de productos no perecederos para quienes quieran realizar una aportación adicional. Las entradas tienen un precio de 15 euros.

Durante la jornada también podrán degustarse diferentes referencias de Paco & Lola, entre ellas algunas novedades como Nº0,, su Albariño sin alcohol, e iWine. La propuesta busca reunir en una misma experiencia arte, paisaje, música y vino, incorporando en esta edición un marcado componente solidario.

Dani Cornes

Natural de O Grove, Dani Cornes forma parte de la nueva generación de músicos gallegos y este año ha publicado su primer álbum de estudio, 'Aquí sempre tes casa', escrito y cantado en gallego.

El trabajo aborda cuestiones como el desarraigo, la identidad, la distancia y los vínculos con la tierra, combinando pop intimista, canción de autor y sonidos electrónicos y experimentales.