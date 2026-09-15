Víctor Manuel actuará en Vigo este invierno: esta es la fecha elegida

Los seguidores vigueses de uno de los cantautores más importantes del país, Víctor Manuel, están de enhorabuena. El artista visitará la ciudad olívica el próximo 30 de enero, en el marco de su próxima gira.

Así, entre otros lugares, Víctor Manuel también actuará en Alicante, La Línea de la Concepción, Ciudad Real, Badajoz, Mérida y León.

El cantautor está ultimando los detalles de su inminente disco, que llegará el próximo mes de diciembre, según ha explicado su discográfica en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, continúa inmerso en su actual tour, que en estos últimos meses de 2026 visitará Granada, Bilbao, Pamplona, Tarragona, Tenerife, Gran Canaria, Málaga, Murcia, Madrid, A Coruña o Almería, entre otras. Así, en la ciudad herculina cantará el 12 de diciembre de este año.