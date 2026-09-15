Esta es la programación de la Orquesta Clásica de Vigo para la temporada 2026/2027

Conciertos, conferencias y una representación del ballet: Son algunas de las propuestas enmarcadas en la programación que la Orquesta Clásica de Vigo para la temporada 2026/2027, que se inaugurará con un concierto para dos pianos de Mozart. Todo lo anterior se celebrará en el Auditorio Municipal, en el Teatro Afundación y en la biblioteca de la Escuela Municipal de Artes y Oficios.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, presentó este martes, junto con los directores de la Orquesta Clásica de Vigo, Manuel Martínez Álvarez-Nava y Manuel Martínez Torres, y los concejales de Cultura y Turismo, Gorka Gómez y María Lago, la décima edición de la programación de la Orquesta Clásica, que comenzará el sábado 17 de octubre y se prolongará, con un concierto mensual, hasta abril de 2027.

Caballero destacó, en su intervención, el "éxito extraordinario" de los conciertos programados por la Orquesta Clásica de Vigo y animó a asistir a cada una de las citas musicales.

Por su parte, Manuel Martínez Torres, director técnico de la Orquesta Clásica de Vigo, puso en valor la "ambición" del programa diseñado para sorprender al público. Recordó que, a lo largo de estos 10 años de programación, han organizado con el Ayuntamiento más de 300 conciertos, que han contado con la asistencia de más de 4.000 espectadores.

Conciertos

Viernes 17 de octubre. Concierto para dos pianos de Mozart, en el Teatro Afundación.

Concierto para dos pianos de Mozart, en el Teatro Afundación. Miércoles 30 de diciembre. Concierto extraordinario de Navidad 2026: Shostakóvich, en el Teatro Afundación.

Concierto extraordinario de Navidad 2026: Shostakóvich, en el Teatro Afundación. Sábado 9 de enero de 2027. Concierto "El Kapellmeister imperfecto; caprichos del Barroco alemán", en el Auditorio Municipal de Vigo.

Concierto "El Kapellmeister imperfecto; caprichos del Barroco alemán", en el Auditorio Municipal de Vigo. Miércoles 10 de febrero. Concierto "El emperador", de Beethoven, en el Teatro Afundación.

Concierto "El emperador", de Beethoven, en el Teatro Afundación. Sábado 13 de marzo. "Los violines-corneta: los instrumentos de cuerda Stroh", en el Auditorio del MARCO.

"Los violines-corneta: los instrumentos de cuerda Stroh", en el Auditorio del MARCO. Sábado 10 de abril. "La casamentera. Un ballet romántico gallego", en el Teatro Afundación.

"La casamentera. Un ballet romántico gallego", en el Teatro Afundación. Sábado 22 de mayo. Concierto de Brahms y Mendelssohn, en el Teatro Afundación.

Conferencias