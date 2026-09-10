El festival gratuito que llega este fin de semana con 3 días de mucha "música, arte y tradición"

Baiona (Pontevedra) celebrará entre este viernes 11 y el domingo 13 de septiembre la cuarta edición del Festival Peregrino: "Encontros no Camiño", un evento cultural y festivo que ofrecerá diferentes actividades y actuaciones musicales durante todo el fin de semana.

Este festival nació como una propuesta cultural pensada para todos los públicos y, sin duda, se ha convertido en una de las mejores formas de despedir el verano con gran protagonismo de la música, la tradición, el patrimonio y la creatividad.

Festival gratuito del 11 al 13 de septiembre

El concello de Baiona presenta la cuarta edición del Festival Peregrino: "Encontros no Camiño", una propuesta cultural y festiva que se celebrará durante tres jornadas, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre, y que está organizado por dicho concello con la colaboración de la Xunta de Galicia, a través de la Agencia de Turismo de Galicia.

El festival presenta actividades para todos los públicos, sin excepción. Edición tras edición, se ha consolidado como un espacio de encuentro vinculado al Camino de Santiago por la Costa a su paso por Baiona, gracias a su combinación de música, tradición, patrimonio y creatividad, con actividades gratuitas para todos, ya sean vecinos, visitantes o peregrinos.

Dentro del festival se desarrollará "Arte en el Camiño", un taller destinado a compartir y crear alrededor de la experiencia peregrina.

La programación comienza el viernes 11 a las 22:00 horas en la Plaza del Concello con el concierto "Brañas Folk", formación integrada por Xavier Blanco y Pancho Álvarez.

El sábado 12, las actividades comenzarán de buena mañana. A las 12:00 horas se llevará a cabo la presentación del libro "O Xeito de Polo", en el Ayuntamiento. Una hora más tarde, en la Plaza del Concello se vivirá la presentación del sexto disco del grupo Airiños do Parque de Castrelos, titulado "1943-2026".

La siguiente actuación no llegará hasta las 22:00 horas, cuando el grupo The Crass presentará su segundo disco, que contará con Polo como artista invitado.

El domingo 13, a las 19:00 horas, Brais das Hortas pondrá el cierre al festival en la Plaza del Concello con "Comisión de Fiestas", un espectáculo familiar que combina música, humor y clown infantil con la que se pretende que el público participe y formen, entre todos, una buena fiesta en este último día del festival.

Entre las actuaciones del espectáculo se incluyen "Calamabrasso no Braso", "Tarde Piaches" y "Peito Lobo", además de otros temas como "Baile do Carracho" y "Eu son un Sacho".