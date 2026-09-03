El evento gratuito que se celebrará el 12 de septiembre para rememorar la movida viguesa

Son & Mar termina su programación en la ciudad olívica con una espectacular propuesta cultural protagonizada por los artistas que cambiaron su historia musical

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Llega la recta final de Son & Mar en Vigo. El ciclo de conciertos, que cuenta con el apoyo de la Deputación de Pontevedra y la participación de la Xunta de Galicia mediante Concertos do Xacobeo, acoge dos eventos gratuitos los días 12 y 13 de septiembre mirando a casa: uno estará protagonizado por los grandes artistas de la movida viguesa y el otro (Orballo Cultural) hará sonar la música tradicional gallega por todo lo alto.

El primero de ellos se celebra el sábado 12 de septiembre con el objetivo de llenar de bailes, nostalgia y emoción el muelle de Trasatlánticos. Y es que nadie mejor que cantantes y grupos fundados en Galicia para hacer un viaje al pasado y recordar los años 80 a través de sus temas.

Golpes Bajos, Semen Up, Miguel Costas, Killer Barbies y Stones at Pompeii ofrecerán un dinámico concierto que, seguro, hará que el público no deje de bailar. Y es que todos ellos son artífices de canciones que marcaron la vida de generaciones de gallegos y el 12 de septiembre se reunirán de nuevo para convertir el puerto vigués en una gran fiesta.

La movida viguesa

El sábado 12 de septiembre llegará uno de los platos fuertes del ciclo: La movida viguesa. Este evento supone el regreso a los escenarios de artistas fundamentales para comprender la historia musical de Vigo y de Galicia.

Bandas y músicos que nacieron en la ciudad, desde la que conquistaron el panorama nacional e incluso internacional, se reúnen en un concierto-homenaje a una generación irrepetible y a una ciudad que marcó una época dentro de la música española. Para muchos vigueses, este evento representa un sueño hecho realidad.

Uno de los grupos que se subirá al escenario es Golpes Bajos, considerado uno de los más influyentes de la Movida de los años 80. Con un estilo que mezcló pop, rock, funk y new wave con letras de gran personalidad, su breve trayectoria dejó una profunda huella en la música española. Sus temas más emblemáticos son Malos tiempos para la lírica, No mires a los ojos de la gente y Fiesta de los maniquíes.

No faltará tampoco Semen Up, un grupo vigués de pop y new wave nacido en plena Movida Viguesa. Con un estilo irreverente y provocador, se convirtió en una de las bandas más originales de la escena gallega de los años 80. Su líder, Alberto Comesaña, fundaría posteriormente Amistades Peligrosas. ¿Quién no conoce Lo estás haciendo muy bien, Tu novia está loca y La reina de la fiesta?

Y no podía faltar tampoco Miguel Costas. El cantante y guitarrista gallego es uno de los fundadores de Siniestro Total, banda fundamental del rock español que abandonó desarrollando una sólida carrera en solitario. El compositor ha creado grandes himnos como Miña Terra Galega, Bailaré sobre tu tumba y ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos?.

Killer barbies. Archivo

Silvia Superstar fundó Killer Barbies en 1994 y la convirtió en uno de los grupos españoles con mayor proyección internacional dentro del punk, con giras en Europa, Estados Unidos y Japón. Su música combina punk, garage y rock&roll y entre sus canciones más conocidas todo el mundo corea Love Killer, Freak Show y I'll See You in My Dreams.

Son & Mar también ha confirmado la actuación de Stones at Pompeii en La movida viguesa. Esta banda gallega de rock alternativo combina rock moderno, metal alternativo y post-grunge, consolidándose como uno de los grupos con mayor proyección internacional de la última década. ¿Estás listo para cantar y bailar Blissphony, Not Again y The Sun?

Y es que La movida viguesa promete convertirse en el evento del que todo el mundo hable, con un viaje al pasado y a las canciones que marcaron a miles de personas en el muelle de Trasatlánticos. Y, además, es gratuito. ¡No hay excusa que valga para perderse uno de los conciertos del año en Vigo!