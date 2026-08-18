El Náutico de San Vicente toma una decisión que cambiará la forma de disfrutar de sus conciertos. Náutico de San Vicente

La imagen del Náutico de San Vicente, rodeado de gente que disfruta desde la playa de los conciertos en verano, además de los que lo hacen desde el interior, no se volverá a repetir; al menos, en lo que resta de mes.

Desde la dirección han anunciado en sus redes sociales que los próximos conciertos del mes de agosto no se podrán ver desde la playa "para evitar una afluencia excesiva que molesta a vecinos y usuarios", ya que en estas fechas "ya hay bastantes visitantes a San Vicente".

Esto supone un cambio para la experiencia que ha ofrecido el Náutico durante los últimos años, en los que el público ha sido no sólo el que consigue la entrada, sino también el que se acerca desde el arenal a disfrutar de la música y de esa agenda "secreta", a veces "a voces", sobre los artistas que van a actuar.

De hecho, la publicación en redes está acompañada de una imagen en la que se puede ver vallado con placas de color negro el lateral que conecta con la playa.

El primer concierto que se ha vivido así ha sido el de Iván Ferreiro, uno de los clásicos de este escenario en verano, que ha llevado hasta San Vicente su gira por los 20 años de su carrera en solitario y los 35 que lleva en total, sumando sus años en Piratas.

En los vídeos compartidos por el propio Náutico de San Vicente, se puede ver cómo, a pesar de esa valla que trata de ocultar lo que ocurre dentro, muchos curiosos se han asomado a ella para tratar de vivir el concierto aunque, eso sí, de una manera mucho más incómoda de la que podían antes.