Iván Ferreiro redondeó sus 35 años de carrera en Castrelos, en Vigo

Iván Ferreiro regaló este sábado a los vigueses una noche para el recuerdo con un concierto en Castrelos en el que recorrió algunos de los grandes temas de sus 35 años de trayectoria.

El artista gallego ofreció un amplio repaso por su extenso repertorio en la que fue la penúltima cita musical de este verano en el auditorio vigués.

El público se entregó desde el primer momento y acompañó al cantante durante toda la actuación, coreando sus canciones a todo pulmón y saltando y bailando al ritmo de algunos de sus grandes clásicos.

Los conciertos de Castrelos se despiden del verano este domingo con el festival FNAC Live, que traerá a Vigo los conciertos más gallegos del verano en Castrelos con más de cuatro horas de música.

Horarios FNAC Live