Últimas entradas para disfrutar del concierto de Dani Fernández en Pontevedra

Pontevedra se prepara para acoger una de sus citas más esperadas del verano: el concierto de Dani Fernández. El próximo 20 de agosto, el artista actuará en la Explanada del Recinto Ferial con una gira que está recorriendo algunos de los principales escenarios del país.

Tras una breve recuperación por la lesión sufrida en abril durante su concierto en Valencia, Dani Fernández retomó la gira con una destacada puesta en escena, una de las más ambiciosas del artista hasta la fecha.

La actuación en Pontevedra será, además, una de las últimas oportunidades para disfrutar de La Insurrección Tour antes del descanso creativo que Dani Fernández ha anunciado una vez finalice esta etapa; algo que cuadra perfectamente con la reflexión que hace en la gira: reivindicar la libertad en una sociedad marcada por la exposición constante y la necesidad de aprobación.

Todavía quedan entradas a la venta en danifernandezoficial.es y esmerarte.com.