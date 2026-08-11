Loquillo, el "último clásico" del rock español, conquista Sanxenxo y Costa Feira

El rock más puro tuvo su parada en Costa Feira 2026 con Loquillo, gran figura española de este género musical que logró congregar un lunes a más de 3.000 personas.

Incondicionales y también nuevas generaciones se sumaron al show que el catalán ofreció en Sanxenxo en el marco de su gira "Corazones solidarios", que reúne los grandes himnos de Loquillo a lo largo de cuatro décadas de carrera.

No quiero fue la formación encargada de ejercer de telonera del cantautor, con un pase de más de hora y media y tras la apertura de puertas, que tuvo lugar a las 20:00 horas. A las 22:30 horas comenzó la actuación de Loquillo, que se prolongó hasta pasadas las 00:30 horas.

En Sanxenxo se cantó a pleno pulmón "El último clásico", "Rock and Roll Star", "Feo, fuerte y formal" o "Cadillac solitario", con la que Loquillo y su banda cerraron su memorable actuación.

Tras el concierto de Loquillo, la música no se detuvo en Costa Feira. Siguió en BULLA! de la mano de Ángel Mera y Santi Moreno, que lideraron una sesión que congregó a los más fiesteros y amantes del rock, que quisieron disfrutar un poco más de la velada.

Recta final de Costa Feira

Tras la actuación de Loquillo, Costa Feira encara la recta final de su cuarta edición con nuevas citas que seguirán reuniendo en Sanxenxo propuestas para públicos y generaciones muy diferentes. La programación continuará el 11 de agosto con una nueva jornada de Electrolatino, protagonizada por Danny Romero, Mar Lucas y DJ’s Electrolatino; el 13 de agosto, POP A FEIRA reunirá a algunos de los nombres más destacados de la nueva escena pop nacional; y el 15 de agosto llegará Rusowsky.

El ciclo Electrolatino regresará el 18 de agosto, mientras que Taburete será el encargado de protagonizar una de las últimas actuaciones.