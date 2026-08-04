Sanxenxo (Pontevedra), capital de la música urbana con Nicky Jam: Reunió a 10.000 personas en Costa Feira

Nicky Jam convirtió esta pasada noche Sanxenxo en capital de la música urbana. Unas 10.000 personas se dieron cita en el festival Costa Feira para disfrutar de un reguetón que ha trascendido a varias generaciones. No faltaron temas tan reconocidos como "Hasta el amanecer", "Travesuras" y "X", aderezados con una producción de gran formato, visuales y efectos especiales.

Uno de los momentos más vibrantes se produjo con el tema "El perdón", momento en el que el público asistente al concierto acompañó al unísono al artista, dejando uno de los recuerdos más bonitos de la noche.

Desde la producción de Costa Feira destacaron las cualidades de Nicky Jam para combinar ritmo, melodía y una interpretación cercana, en este caso, frente al Atlántico.“Nicky Jam representa la dimensión internacional que queremos para Costa Feira. Ha sido una de esas noches en las que el recinto, el público y el artista han parecido avanzar en la misma dirección. Ver a miles de personas compartiendo estas canciones ha confirmado que el proyecto está creciendo sin perder su esencia”, ha explicado Diego Otero, cofundador de Costa Feira.

DJ Dumore, telonero vigués

Paolo Dumore, más conocido como DJ Dumore, fue el encargado de ejercer como telonero del cantante estadounidense. Se trata de un DJ vigués con más de 20 años de trayectoria y que ha llevado sus sesiones a algunos de los principales escenarios del panorama nacional.

Reconocido por sus ritmos potentes, su energía arrolladora y su capacidad para conectar con el público, Dumore fue el encargado de dar vida al escenario principal desde el primer minuto.

Tras la actuación de Nicky Jam, la música no se detuvo: la fiesta continuó en BULLA! con una sesión única, concebida para prolongar la noche y convertir la jornada de ayer en una experiencia inolvidable.

Más Costa Feira

La programación de Costa Feira continuará el 4 de agosto con una nueva jornada de "Electrolatino by Juan Magán", protagonizada por Henry Méndez, Anthony & Yeigo, Marc Magán y DJ’s Electrolatino, antes de dar paso a Delaossa el día 8 y a Loquillo el 10 de agosto.

El 11 de agosto regresará el ciclo “Electrolatino by Juan Magán” con Danny Romero, Mar Lucas y DJ’s Electrolatino, mientras que POP A FEIRA reunirá el día 13 a Mafalda Cardenal, Hey Kid, Inazio, Íñigo Quintero, Malmö 040 y Pavlenha. Después llegarán Rusowsky, Taburete y Molan los 2000.